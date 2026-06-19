간호사들 “진료지원업무 ‘의사업무 대체’ 아냐… 교육체계 일원화해야”

대한간호협회, 전국 간호사 8890명 설문조사

이미지 확대 간호사들이 수술·처치 보조 등 ‘진료지원업무’를 단순한 의사 업무 대체가 아닌 전문 간호 영역으로 보고, 전문성과 일관성 확보를 위해 교육 전 과정을 간호 분야 전문기관에서 통합 운영해야 한다고 인식하는 것으로 나타났다. AI생성 이미지 닫기 이미지 확대 보기 간호사들이 수술·처치 보조 등 ‘진료지원업무’를 단순한 의사 업무 대체가 아닌 전문 간호 영역으로 보고, 전문성과 일관성 확보를 위해 교육 전 과정을 간호 분야 전문기관에서 통합 운영해야 한다고 인식하는 것으로 나타났다. AI생성 이미지

세줄 요약 간호사 8890명 조사에서 82.2%가 진료지원업무를 의사 업무 대체가 아닌, 간호법에 근거한 간호사의 업무로 인식했다. 교육기관은 복지부가 지정하는 간호 분야 전문기관이 맡아야 한다는 응답도 87.6%로 높았다. 진료지원업무, 의사 대체 아닌 간호 업무 인식

간호사 8890명 조사, 간호법 근거 응답 82.2%

교육기관은 간호 전문기관 통합 운영 요구

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간호사들이 수술·처치 보조 등 ‘진료지원업무’를 단순한 의사 업무 대체가 아닌 전문 간호 영역으로 보고, 전문성과 일관성 확보를 위해 교육 전 과정을 간호 분야 전문기관에서 통합 운영해야 한다고 인식하는 것으로 나타났다.대한간호협회는 19일 전국 간호사 8890명을 대상으로 18일부터 이틀간 실시한 ‘간호사 진료지원업무 교육체계 정립을 위한 실태조사’에서 이런 결과가 나왔다고 밝혔다.조사에 따르면 진료지원업무의 수행 주체에 대한 질문에 전체 응답자 8890명 중 82.2%가 ‘간호법에 명시된 바에 따라 의사의 지도와 위임에 근거해 수행하는 간호사의 업무’라고 답했다. ‘기존 의사가 수행하던 업무를 간호사가 대신 수행하는 의사 업무’라는 응답은 17.5%에 그쳤다.이는 간호사들이 간호법 제12조에 규정된 진료지원업무를 단순한 의사 업무 대체가 아닌 간호사의 역할 확대에 따른 새로운 간호 업무로 인식하고 있음을 보여주는 결과라고 협회는 설명했다.진료지원업무 교육기관 지정·평가를 담당할 기관에 대해서는 응답자 87.6%가 ‘보건복지부 장관이 지정하는 간호 분야 전문기관’이라고 응답했다. ‘의사 단체’를 선택한 응답은 5.3%, ‘간호 교육과 직접 관련이 없는 정부 지정 기관’은 7.1%에 불과했다.교육기관 지정·평가와 교육과정 승인 심사를 하나의 기관에서 통합 수행해야 하는 이유를 묻자 56.5%가 ‘교육의 통일성과 지속성 확보’를 꼽았다.협회 관계자는 “교육기관 지정·평가와 교육과정 승인 심사가 서로 다른 기관에서 이뤄질 경우 교육 목표와 평가 기준 간 연계성이 떨어질 수 있다”며 “간호 분야 전문기관이 교육기관 지정·평가부터 교육과정 승인, 교육 성과 평가, 환류 체계 운영까지 일관되게 맡아야 교육의 표준화와 질 관리가 가능하다”고 말했다. 이어 “진료지원업무 교육체계는 국민 생명·안전을 책임질 전문 인력을 양성하는 국가적 시스템”이라며 “교육기관 지정·평가와 교육과정 승인 심사 업무는 현장 전문성과 교육 운영 경험을 갖춘 간호 분야 전문기관이 통합 수행할 필요가 있다”고 강조했다.