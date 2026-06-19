경남 양산서 컨테이너 운반차 타이어 교체중 폭발…2명 사상

세줄 요약 경남 양산의 한 물류공장에서 컨테이너 운반차 타이어를 교체하고 공기를 주입하던 중 폭발 사고가 났다. 이 사고로 타이어 교체 업체 대표인 60대 A씨가 숨지고, 함께 작업하던 60대 B씨가 경상을 입었다. 경찰은 목격자 진술을 토대로 경위를 조사 중이다. 양산 물류공장 타이어 폭발 사고 발생

60대 업체 대표 숨지고 직원 경상 입음

경찰, 목격자 진술 토대로 경위 조사

이미지 확대 119 구급차. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 119 구급차. 서울신문 DB

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19일 오전 10시 37분쯤 경남 양산의 한 물류공장에서 컨테이너 운반 차량의 타이어가 폭발했다.이 사고로 60대 A씨가 숨지고 60대 B씨가 경상을 입었다.A씨는 타이어 교체 업체 대표로 직원 B씨와 함께 컨테이너 운반 차량의 타이어를 교체하고, 공기를 주입하던 중 사고를 당한 것으로 알려졌다.타이어는 1개당 무게가 350㎏에 달해 폭발 당시 충격이 컸던 것으로 전해졌다.경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.