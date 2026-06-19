경남 양산서 컨테이너 운반차 타이어 교체중 폭발…2명 사상

세줄 요약
- 양산 물류공장 타이어 폭발 사고 발생
- 60대 업체 대표 숨지고 직원 경상 입음
- 경찰, 목격자 진술 토대로 경위 조사
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119 구급차. 서울신문 DB
19일 오전 10시 37분쯤 경남 양산의 한 물류공장에서 컨테이너 운반 차량의 타이어가 폭발했다.
이 사고로 60대 A씨가 숨지고 60대 B씨가 경상을 입었다.
A씨는 타이어 교체 업체 대표로 직원 B씨와 함께 컨테이너 운반 차량의 타이어를 교체하고, 공기를 주입하던 중 사고를 당한 것으로 알려졌다.
타이어는 1개당 무게가 350㎏에 달해 폭발 당시 충격이 컸던 것으로 전해졌다.
경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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