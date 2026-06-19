마사회, 과천 복지시설 10곳에 8000만원 ‘상생 기부’

세줄 요약 한국마사회가 과천시와의 상생 협력 일환으로 복지시설 10곳에 총 8000만원을 전달했다. 올해 공모사업은 외부 전문가 심사를 거쳐 선정됐고, 아동·노인·장애인 등 취약계층을 위한 맞춤형 프로그램에 쓰인다. 과천 복지시설 10곳에 8000만원 기부

외부 전문가 심사로 맞춤형 사업 선정

아동·노인·장애인 대상 지원 확대

이미지 확대 우희종 한국마사회장(왼쪽)과 신계용 과천시장이 지난 18일 경기도 과천 한국마사회 본관에서 열린 ‘2026년 과천시 사회복지 공모사업 기부금 전달식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공 닫기 이미지 확대 보기 우희종 한국마사회장(왼쪽)과 신계용 과천시장이 지난 18일 경기도 과천 한국마사회 본관에서 열린 ‘2026년 과천시 사회복지 공모사업 기부금 전달식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

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한국마사회가 과천 지역사회와의 상생 협력을 강화하고 취약계층을 위한 맞춤형 지원에 나섰다.한국마사회는 지난 18일 경기도 과천 본관 대회의실에서 지역 복지 증진을 위한 ‘2026년 과천시 사회복지 공모사업 기부금 전달식’을 개최했다고 19일 밝혔다. 이번 공모사업은 한국마사회와 과천시가 지난 2023년 체결한 사회공헌 업무협약을 바탕으로 추진 중인 대표적인 지역상생 프로젝트로 올해로 4년째를 맞이하며 든든한 동반자 관계를 이어가고 있다.이날 전달식에는 우희종 한국마사회장과 신계용 과천시장을 비롯해 지원 대상으로 최종 선정된 관내 10개 사회복지시설 대표 및 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.올해 공모에는 복지 사각지대를 실질적으로 해소하기 위해 사회복지학과 교수 등 외부 전문가들이 심사위원으로 참여했다. 이들은 사업의 필요성과 적정성, 기대효과 등을 종합적이고 객관적으로 심사해 총 10곳의 시설을 선정했으며, 이에 따라 총 8000만원의 기부금이 맞춤형으로 배분·지원된다.주요 지원 사업을 살펴보면 취약계층의 연령과 특성을 고려한 다채로운 프로그램들로 구성됐다. 과천시립요양원의 ‘어르신 낭독 교육 및 자서전 발간 사업’을 비롯해 큰꿈다함께돌봄센터의 ‘제2회 다돌 어울림 체육대회’, 꿈나눔과천지역아동센터의 ‘디지털 영상 콘텐츠 제작 및 세대 교류 촬영’ 등이 포함됐다. 전달된 기부금은 이처럼 아동과 노인, 장애인 등 지역 내 소외계층을 위한 맞춤형 복지 서비스를 제공하는 데 전액 사용될 예정이다.