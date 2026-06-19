한양대, ‘QS 세계대학평가’ 3년 연속 우상향… 상위 1.8% 굳혔다

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한양대학교가 글로벌 대학 평가에서 3년 연속 순위를 끌어올리며 세계 최상위권 명문 대학으로서의 입지를 굳혔다.한양대는 영국 대학 평가기관 QS가 발표한 ‘2027 QS 세계대학평가’에서 세계 155위를 기록했다고 19일 밝혔다. 2025년 162위, 2026년 159위에 이어 올해 다시 4계단 상승하며 꾸준한 우상향 곡선을 그렸다. 올해는 전 세계 8808개 대학을 대상으로 평가가 진행돼 경쟁이 한층 치열했던 만큼 전 세계 상위 1.8%에 진입한 이번 성과는 의미가 크다.이번 순위 도약의 일등 공신은 ‘국제연구협력(IRN)’ 지표다. 이 지표에서 전년 대비 무려 76계단이나 수직 상승했으며 연구자 평판도 역시 7계단 올랐다. 대학 측이 오랜 기간 공들여온 다학제적 융합연구와 국제 공동연구 활성화 노력이 글로벌 학술 무대에서 인정받은 결과로 풀이된다.한양대는 그동안 에너지, 바이오, 반도체, 인공지능(AI) 등 미래 전략 분야를 중심으로 양 캠퍼스를 아우르는 대형 융합연구 인프라를 구축해 왔다. 여기에 정부의 ‘4단계 BK21 사업’을 통한 대학원 중심의 연구 집약적 체질 개선이 시너지를 내며 고영향력 논문 생산과 해외 공동연구 참여라는 결실로 이어졌다.