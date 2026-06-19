외연 넓어진 동북아지방정부연합, 일본 오키나와현 정회원 가입

세줄 요약 일본 오키나와현이 동북아지방정부연합 NEAR 정회원으로 가입하고, 러시아 타타르스탄공화국과 카자흐스탄 동카자흐스탄주, 미얀마 3개 주는 준회원이 됐다. NEAR는 10개국 96개 지방정부가 참여하는 다자협력기구로 확대됐다. 오키나와현 정회원 가입으로 NEAR 외연 확대

타타르스탄·카자흐스탄·미얀마 준회원 합류

10개국 96개 지방정부 참여 협력체로 성장

이미지 확대 러시아 울란우데시에서 열린 제15차 동북아지방정부연합 고위급실무위원회 단체사진. 동북아지방정부연합 제공 닫기 이미지 확대 보기 러시아 울란우데시에서 열린 제15차 동북아지방정부연합 고위급실무위원회 단체사진. 동북아지방정부연합 제공

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일본 오키나와현이 정회원으로 가입하는 등 동북아시아지방정부연합(NEAR)의 외연이 넓어졌다.동북아지방정부연합은 오키나와현이 정회원으로, 러시아 타타르스탄공화국·카자흐스탄 동카자흐스탄주·미얀마 만달레이주·양곤주·샨주가 준회원으로 신규 가입했다고 19일 밝혔다.안건은 전날 러시아 부랴티야공화국 울란우데시에서 열린 ‘제15차 동북아지방정부연합 고위급실무위원회’에서 의결됐다. 이에 따라 동북아지방정부연합은 중앙아시아와 아세안을 아우르는 총 10개국 96개 지방정부가 참여하는 다자협력기구로 확대됐다.창립 30주년을 맞아 열린 실무위원회에는 한국, 중국, 몽골, 러시아, 카자흐스탄, 미얀마, 일본 등 7개국 33개 회원정부 대표와 외교단 등 100여명이 참석했다.이번 회의에는 27개 지방정부와 병원장, 기업 대표가 참가한 제3회 동북아지방정부연합 전통의약 분과위원회도 열렸다.임병진 동북아지방정부연합 사무총장은 “회원정부가 체감할 수 있는 실질적인 협력 성과를 창출하고 기업의 참여를 확대해 동북아지방정부연합의 실효성을 높여 나가겠다”고 말했다.