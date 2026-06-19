이란, 호르무즈 통항 신청 접수 시작…한국 선박도 신청

이란 “통항요청서 제출하면 신속 처리”

이미지 확대 지난달 20일 호르무즈 해협을 통과해 10일 울산항에 입항한 유니버설 위너호. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 20일 호르무즈 해협을 통과해 10일 울산항에 입항한 유니버설 위너호. 연합뉴스

이미지 확대 미국과 이란의 전쟁으로 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란의 전쟁으로 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 한국시간 지난 8일 오후 2시 30분 호르무즈 해협. 마린트래픽 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한국시간 지난 8일 오후 2시 30분 호르무즈 해협. 마린트래픽 캡처

이미지 확대 미국과 이란의 전쟁으로 지난 4월 호르무즈 해협 인근에 정박 중인 선박과 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이란의 전쟁으로 지난 4월 호르무즈 해협 인근에 정박 중인 선박과 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 이란이 미국과의 종전 합의에 따라 호르무즈 해협 통항 신청 접수를 시작했다. 한국 선박 24척도 선사별로 신청을 마쳤고, 정부는 이란이 제시한 항로가 가장 안전하다고 판단했다. 다만 수리 중인 나무호와 대기 선박이 많아 실제 출항 시점은 아직 불투명하다. 이란, 호르무즈 해협 통항 신청 접수 시작

한국 선박 24척 신청 완료, 조속 통항 요청

나무호 수리 지연, 실제 출항 시점 불투명

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이란이 미국과의 종전 합의에 따라 호르무즈 해협에 발이 묶인 선박들을 대상으로 통항 신청 접수를 시작한 것으로 전해졌다. 이에 따라 한국 선박 24척도 서둘러 신청을 마치고 조만간 해협을 빠져나올 전망이다.19일 해양수산부와 업계 등에 따르면 이란 페르시아만해협청(PGSA)은 웹사이트를 통해 호르무즈 해협 통항 신청을 받기 시작했다. 미국과의 종전 양해각서(MOU) 5조에는 MOU 서명과 동시에 60일 동안 선박들이 통항료 없이 호르무즈 해협을 안전하게 통할 수 있도록 이란이 개방하는 내용이 명시돼 있다.이에 따라 이란 최고국가안보회의(SNSC)는 전날 성명을 내고 “호르무즈 해협 통과를 희망하는 상선은 PGSA를 통해 사전에 통항 요청서를 제출해야 한다”며 “양해각서의 취지를 살리고 목표를 신속히 달성하기 위해 접수된 통항 요청을 최우선으로 신속하게 처리한다는 방침”이라고 밝혔다.호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박은 피격으로 당해 수리 중인 나무호를 포함해 모두 24척이다. 이 선박들을 운용하는 선사들은 개별적으로 PGSA에 신청해 선박 통항을 요청한 것으로 전해졌다.해수부 관계자는 서울신문과의 통화에서 “이란 PGSA의 홈페이지가 오전에 열려 해당 선사들이 신청을 하고 있다”며 “이란이 통항 시점과 이동 경로 등 구체적인 운영지침을 별도로 주겠다고 해서 기다리고 있다”고 말했다.이란의 미사일 공격을 받은 나무호는 7월 말쯤에야 수리가 완료될 전망이다. 이에 따라 호르무즈 해협을 빠져나오는 시점은 수리 완료 이후가 될 것으로 정부는 보고 있다.호르무즈 해협 내 선박들이 PGSA 신청을 거쳐 해협을 빠져나올 경우 이란이 제시한 대체 항로를 이용하게 될 것으로 보인다. 정부는 이란이 설치한 해상 기뢰 위치가 파악되지 않는 만큼 이란 당국이 제시하는 이동 항로가 가장 안전할 것이라고 보고 있다.다만 이란 앞바다 폭이 넓지 않아 여러 대가 동시에 나올 수 있을 지는 미지수다. 현재 호르무즈 해협 내 머물고 있는 선박은 국내외를 포함해 2000척으로 추정된다. 이 때문에 전체 한국 선박이 최종적으로 해협을 빠져나올 때까지는 상당 시일이 걸릴 가능성도 배제할 수 없다.정부는 선사들과 통항 신청과 진행 상황을 실시간으로 공유하는 한편, 이들이 통항에 나설 경우 실시간 교신으로 해협 바깥으로 완전히 빠져나올 때까지 안전하게 항해할 수 있도록 안내할 방침이다.정부는 이란 당국에 한국 선박들이 조속히 빠져나올 수 있도록 거듭 협조를 요청한 상태다.