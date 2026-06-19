카이스트 연구팀 세계 권위 국제 챌린지 ‘정상’

명현 교수 연구실 소속 2개 팀 연이어 우승

이미지 확대 세계 최고 권위의 로보틱스와 컴퓨터비전 학술대회에서 정상을 차지한 카이스트 전기 및 전자공학부 명현(사진 가운데) 교수 연구팀. 카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 세계 최고 권위의 로보틱스와 컴퓨터비전 학술대회에서 정상을 차지한 카이스트 전기 및 전자공학부 명현(사진 가운데) 교수 연구팀. 카이스트 제공

세줄 요약 카이스트 전기및전자공학부 명현 교수 연구실의 ACDC-K팀과 Curaytor팀이 세계 최고 권위의 ICRA 2026, CVPR 2026 국제 챌린지에서 나란히 1위를 차지했다. 건설 현장 센서 융합 위치추정과 다중 정합 기술로 복잡한 공간인지 성능을 인정받았고, 연구실은 2년 연속 NSS 챌린지 정상에 올랐다. 카이스트 연구팀, ICRA·CVPR 국제 챌린지 동시 석권

ACDC-K팀, 건설 현장 위치추정·지도작성 1위

Curaytor팀, 라이다 다중 정합 기술로 정상

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한국과학기술원(카이스트) 연구팀이 세계 최고 권위의 로보틱스와 컴퓨터비전 학술대회에서 정상에 올랐다.카이스트는 19일 전기 및 전자공학부 명현 교수 연구실 소속 ACDC-K팀과 Curaytor팀이 세계 최고 권위의 국제 로봇 및 자동화 학술대회(ICRA 2026)와 컴퓨터비전 및 패턴 인식 학술대회(CVPR 2026) 국제 챌린지에서 각각 1위를 차지했다고 밝혔다. 같은 연구실 소속 두 팀이 국제 챌린지에서 우승하며 카이스트의 공간인지 기술 경쟁력을 입증했다.ACDC-K팀은 6월 1~5일 오스트리아 빈에서 열린 ICRA 2026의 동시 위치추정 및 지도작성 부문에서 60여 개 출전팀 가운데 1위를 차지했다. 힐티·트림블·영국 옥스퍼드대가 공동 주관한 챌린지는 건설 현장에서 수집된 센서 데이터를 활용해 로봇의 위치를 추정하고 주변 환경 지도를 생성하는 성능을 평가하는 국제 대회다. 건설 현장은 실내외 공간이 복잡하게 연결되고 흰 벽과 같이 특징을 찾기 어려운 환경, 반복적인 구조물 등으로 로봇이 운용되기 어려운 장소로 평가된다. ACDC-K팀은 전방·후방 카메라와 관성 센서(IMU) 데이터를 융합하고, 영상 속 특징점과 특징선 정보를 활용한 위치추정 기술을 개발해 안정적인 위치 추정과 지도 작성을 구현했다.Curaytor팀은 6월 3~7일 미국 덴버에서 열린 CVPR 2026 CV4AEC 워크숍에서 8개 팀이 참여한 ‘NSS 챌린지 2026’에서 정상에 올랐다. 미국 스탠퍼드대와 오리건주립대, 스위스 취리히 연방 공과대가 공동 주관한 NSS 챌린지는 시간에 따라 변화하는 건설·산업 환경에서의 3차원 포인트 클라우드 기술을 평가한다. Curaytor팀은 서로 다른 시간과 공간에서 라이다로 수집한 데이터를 정합하는 독자 다중 정합 기술로 최고 성능을 인정받았다. 명 교수 연구실은 지난해에 이어 2년 연속 NSS 챌린지에서 정상을 차지했다.명현 교수는 “건설·산업 환경과 같이 복잡하고 변화가 많은 현장에서 활용할 수 있는 기술의 우수성과 학생들이 세계적 연구진과 경쟁을 통해 역량을 인정받게 됐다”고 밝혔다.