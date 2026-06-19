인천 절단 다리 “병원서 버려진 의료폐기물로 확인”

유전자 감정 80대 여성 환자 다리 확인

깁스용 석고로 착각 재활용쓰레기 배출

경찰,불법 수술 및 의료폐기물 실태 수사

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

세줄 요약 인천 연수구 생활자원회수센터에서 발견된 절단 다리는 80대 여성 환자의 것으로 확인됐다. 병원은 절단 수술 뒤 의료폐기물로 버렸지만, 자원봉사자가 이를 석고로 착각해 재활용 봉투에 담아 버린 것으로 조사됐다. 경찰은 관리 과정과 불법 수술 여부를 수사한다. 생활자원회수센터서 절단 다리 발견, 환자 신원 확인

병원 의료폐기물 배출 뒤 봉사자가 재활용 봉투에 투입

경찰, 관리 과정과 불법 수술 여부 수사 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천의 한 생활자원회수센터에서 발견된 사람의 다리가 병원에서 절단 수술을 받은 환자의 다리인 것으로 확인됐다.인천연수경찰서는 지난 10일 오후 1시 50분쯤 연수구 송도동 생활자원회수센터에서 발견된 절단된 다리가 80대 여성 환자의 다리로 확인됐다고 19일 밝혔다.경찰에 따르면 지난 17일 병원 간호과장이 관련 뉴스를 보고 병원에서 최근 다리 절단 수술이 있었다는 사실을 확인한 뒤 CCTV와 관계자 진술을 조사해 해당 다리가 병원에서 배출된 것임을 확인했다. 이후 병원 관리소장이 경찰에 신고했다.경찰은 입원 치료 중인 환자의 유전자를 채취해 국립과학수사연구원에 긴급 감정을 의뢰했고, 발견된 다리와 동일한 유전자라는 결과를 구두로 통보받았다.조사 결과 병원은 지난 8일 절단 수술을 한 뒤 다리를 붕대로 감싸 의료폐기물 전용 용기에 폐기했다.하지만 다음 날 병원 자원봉사자인 60대 남성이 쓰레기통을 정리하던 중 의료폐기물 용기에 들어 있던 다리를 깁스용 석고로 착각해 재활용 쓰레기봉투에 담아 버린 것으로 조사됐다. 이후 재활용품 수거 과정을 거쳐 생활자원회수센터까지 옮겨진 것으로 경찰은 보고 있다.경찰은 병원의 의료폐기물 관리 과정에 문제가 있었는지 확인하는 한편, 폐기물관리법과 의료법 위반 여부를 포함해 불법 수술 여부까지 수사를 확대할 방침이라고 밝혔다.