기후 변화에 ‘일본뇌염’ 매개 모기 지난해보다 한 달 빨리 출현

지난해 7월 발견 작은빨간집모기 세종서 6월 출현

이미지 확대 일본뇌염 모기인 작은빨간집모기. 세종시 보건환경연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본뇌염 모기인 작은빨간집모기. 세종시 보건환경연구원 제공

세줄 요약 세종시 보건환경연구원이 일본뇌염 매개 모기인 작은빨간집모기를 올해 처음 확인했다. 지난해 첫 발견보다 한 달가량 빠른 시점이다. 질병관리청은 대구 채집 모기에서 바이러스 유전자가 검출돼 전국 경보를 발령했고, 야외활동 시 예방수칙 준수가 필요하다. 세종서 작은빨간집모기 올해 첫 확인

지난해보다 한 달가량 빠른 출현

일본뇌염 경보 속 예방수칙 준수 당부

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기후 변화에 일본뇌염을 유발하는 매개 모기 출현이 빨라진 것으로 나타났다.세종시 보건환경연구원은 19일 일본뇌염 모기인 ‘작은빨간집모기’가 세종에서 올해 처음 확인됐다고 밝혔다. 연구원은 4월부터 장군면 축사에서 진행 중인 일본뇌염 매개 모기 감시 결과 지난 16일 작은빨간집모기를 발견했다. 이는 지난해 첫 발견일(7월 15일)보다 한 달 정도 빠른 것이다.작은빨간집모기는 일본뇌염 바이러스를 옮기는 매개체로 논과 축사, 웅덩이 등에서 서식하며 8∼9월 가장 활발하게 활동한다. 일본뇌염은 바이러스에 감염된 모기에게 물려 전파되는 감염병이다. 감염 시 발열·두통 등 가벼운 증상을 보이지만 고열·경련·마비 등 중증 증상을 일으켜 사망에 이를 수도 있다.앞서 질병관리청은 17일 대구에서 채집된 모기에서 일본뇌염 바이러스 유전자가 검출되면서 전국에 일본뇌염 경보를 발령한 바 있다. 일본뇌염 경보는 작은빨간집모기가 500마리 이상 채집되고, 채집된 모기에게서 일본뇌염 유전자 검출, 일본뇌염 환자 발생 시 발령된다.보건환경연구원은 지속적으로 일본뇌염 매개 모기의 발생 추이를 추적하고, 매월 감시 결과를 누리집에 공개할 예정이다.정경용 세종시 보건환경연구원장은 “기후변화로 인해 일본뇌염 매개 모기 출현 시기가 앞당겨졌다”라며 “야외활동 시 밝은색 긴소매 옷을 입고, 모기 기피제를 사용하는 등 예방수칙을 적극 준수해야 한다”고 밝혔다.