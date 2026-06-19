부산시, 청년 189명에 사회연대경제 일 경험 제공

세줄 요약 부산시가 사회연대경제 분야에서 미취업 청년 189명에게 실무 경험을 주는 시범사업을 시작했다. 마을기업·협동조합·비영리단체와 청년을 연결하고, 월 최대 234만원 임금과 4대 보험, 직무교육, 멘토링도 지원했다. 청년 189명 대상 사회연대경제 일경험 추진

마을기업·협동조합·비영리단체와 연결 운영

임금·보험·교육·멘토링 등 종합 지원 제공

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시는 미취업 청년이 사회연대경제 분야에서 실무 경험을 쌓고 안정적으로 노동시장에 진입하도록 지원하는 ‘사회연대경제 청년 일경험 시범사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.이 사업은 청년 취업난이 지속되는 상황에서 사회연대경제 조직과 청년을 연결해 현장 중심의 일 경험 기회를 제공함으로써 청년이 직무 역량을 쌓고 경력을 형성하도록 지원하려고 마련했다. 청년의 참여로 지역 사회연대경제 활성화도 기대된다.사업은 참여 기업을 먼저 선정하고, 청년이 희망 기업을 선택하면 면접을 거쳐 기업과 청년을 연결하는 방식으로 운영한다.참여할 수 있는 기업은 마을기업, 협동조합, 고용 10인 미만 사회연대경제 관련 비영리 법인·단체다.시는 부산에 거주하는 19세 이상 39세 이하 미취업 청년 189명을 선발할 예정이다. 선발된 청년은 오는 7월부터 11월까지 사회연대경제 관련 비영리 법인·단체에서 일하게 된다.참여 청년에게는 주 40시간 근무 기준 월 최대 234만원의 임금을 지급한다. 시는 4대 보험료 기업 부담분과 사전 직무 교육, 청년 매니저 멘토링 등 다양한 지원을 제공한다.이번 사업은 취업형과 일자리창조형으로 구분해 운영한다. 취업형은 전체 참여 규모의 90% 이하로 운영하며, 일자리창조형은 10% 이상으로 운영한다. 취업형은 사회연대경제 조직 현장에서 직무를 수행하며 역량을 쌓는 방식이다.일자리창조형은 신규 직무 아이템을 보유한 조직이나 사회적경제지원센터 등 창업지원 조직에 청년들을 팀 단위(2~4명)로 매칭하는 방식이다. 청년들은 통합돌봄 코디네이터, 주택 에너지 효율 진단사 등 지역사회 문제 해결과 연계된 새로운 직무를 기획·개발하고 실험하는 역할을 수행한다.시는 오는 6월 24일까지 사업 운영 기관인 부산경제진흥원을 통해 참여 기업을 모집한다. 참여를 희망하는 기업은 부산시와 부산경제진흥원 홈페이지 공고문을 참고해 오는 24일까지 신청 서류를 제출하면 된다.청년 모집은 오는 29일부터 다음 달 3일까지 진행한다. 청년은 일모아 시스템 공고를 통해 희망 기업을 선택하고 고용24에서 신청 서류를 제출하면 된다.부산시 관계자는 “이번 사업을 통해 청년은 사회연대경제 현장에서 실무 경험을 쌓으면서 역량을 강화하고, 사회연대경제 기업은 우수한 청년 인재 합류로 조직에 활력을 불어넣게 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.