괴산군 “파격적인 요금으로 관광택시 이용하세요”

세줄 요약 괴산군이 청정 자연과 농특산물을 즐길 관광택시 ‘THE RED’를 시범운영한다. 연풍역·괴산터미널 출발 10개 코스를 4·6·8시간으로 고를 수 있고, 요금의 40%를 군이 지원한다. 로컬푸드 쿠폰도 준다. 관광택시 ‘THE RED’ 시범운영 시작

연풍역·터미널 출발 10개 맞춤 코스

요금 60% 지원, 로컬푸드 쿠폰 제공

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충북 괴산군에 관광택시가 달린다.19일 군에 따르면 청정 자연과 명품 농특산물을 만끽할 수 있는 관광택시 ‘THE RED’가 이날부터 시범운영을 시작했다.총 5대가 운영되는 관광택시는 관광객이 원하는 시간과 코스를 골라 이용할 수 있는 맞춤형 여행서비스다.연풍역과 괴산터미널 등에서 출발하는 10개 코스가 4시간, 6시간, 8시간 코스 등 3가지 형태로 운영된다.수옥폭포, 산막이옛길, 화양구곡을 돌며 청정 자연 속 트래킹을 즐기는 힐링 코스와 연풍성지, 충북아쿠아리움, 괴산생태뮤지엄, 문광저수지를 누비는 괴산 한 바퀴 여행 등이 있다.택시요금은 시간당 2만원인데 관광객은 전체 요금의 60%만 부담하고 나머지 40%는 군이 지원한다. 군은 탑승인원에 맞춰 2인은 2만원, 3~4인은 3만원 상당의 로컬푸드 할인쿠폰도 준다. 쿠폰은 당일 소진해야 한다.3~4인 가족이 4시간 코스를 이용할 경우 군 지원금과 로컬푸드 쿠폰을 감안하면 1만 8000원에 여행을 누릴 수 있는 셈이다. 8시간 코스를 선택하면 최대 9만 4000원까지 혜택이 커진다.예약은 티머니GO, 코레일톡 등을 활용하면 된다.관광택시 이름을 ‘THE RED’라고 정한 것은 빨간맛 페스티벌, 고추축제, 김장축제 등으로 빨간색이 괴산의 상징이 됐기 때문이다.군은 이 사업을 위해 개인택시를 대상으로 5대를 모집했다.군 관계자는 “기차를 타고 연풍역에 내려서 관광을 즐기려는 외지인들이 많아졌는데, 이분들이 이용할 교통인프라가 부족해 관광택시를 마련했다”라며 “시범운영 결과를 토대로 운영방식을 개선해 나갈 예정”이라고 밝혔다.