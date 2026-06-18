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“나 대구 상수도본부 직원인데” 1억 가로챈 사기범…경찰 수사

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-06-18 23:21
수정 2026-06-18 23:21
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세줄 요약
  • 상수도본부 직원 사칭, 수질업체 대상 접근
  • 물탱크 수위 측정기 구매 명목 1억원 송금 유도
  • 본부 확인 뒤 허위 계약 드러나 경찰 수사
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경찰 이미지. 서울신문DB
경찰 이미지. 서울신문DB


대구시 상수도사업본부 직원을 사칭해 수질관리 대행업체로부터 1억원을 가로챈 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

18일 대구 서부경찰서에 따르면 지난 16일 지역 한 수질관리 대행업체는 시 상수도사업본부 직원을 사칭한 A씨로부터 1억원 상당의 물탱크 수위 측정기 물품을 구매하겠다는 연락을 받았다.

하지만 해당 업체는 “당장 물품이 없다”고 답했고, A씨는 물품을 구할 수 있는 업체를 소개해주겠다며 특정 업체를 연결했다고 한다. 이어 물품 발주를 위해 해당 업체에 대금을 송금해야 한다고 제안했다.

이에 피해 업체는 A씨가 지정한 업체 계좌로 1억원을 송금했다. 그러나 시 상수도사업본부에 사실관계를 확인한 결과 “해당 물품 구매 계약을 추진한 사실이 없다”는 답변을 듣고 피해 사실을 인지했다.

경찰은 피해 신고를 받고 A씨의 신원과 자금 흐름 등을 추적하고 있다. 경찰 관계자는 “사기 피해 신고를 접수하고 수사를 벌이고 있다”며 “수사 중인 사안은 자세한 내용을 밝힐 수 없다”고 말했다.
대구 민경석 기자
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