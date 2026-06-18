비번 소방관들 일제히 ‘벌떡’…숨 못쉬던 아기 1분만에 살렸다

세줄 요약 강원 횡성의 비번 소방관들이 훈련을 마치고 편의점 앞에서 쉬던 중, 목에 사탕이 걸려 숨을 못 쉬던 2~3살 아이를 발견했다. 신구선 소방장이 하임리히법을 시행했고, 유영민 소방위가 아이를 받쳐 도와 약 1분 만에 사탕을 빼냈다. 비번 훈련 뒤 편의점 앞에서 아이 발견

사탕 걸린 기도 폐쇄로 즉시 하임리히법 시행

약 1분 만에 이물질 제거, 무사 귀가

이미지 확대 응급처치 하는 횡성 우천119안전센터 소속 대원들. 횡성소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 응급처치 하는 횡성 우천119안전센터 소속 대원들. 횡성소방서 제공

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비번일에도 훈련에 참여했던 소방대원들이 목에 사탕이 걸려 숨을 쉬지 못하던 어린아이를 발견하고 신속한 응급처치로 구조한 사실이 전해졌다.18일 강원 횡성소방서에 따르면 이날 오후 2시쯤 횡성군 우천면 용둔리 한 편의점 앞에서 우천119안전센터 소속 소방대원들은 기도 폐쇄 증상을 보이는 2∼3살 아이를 발견했다.당시 대원들은 신속동료구조팀 집합 훈련을 마친 뒤 편의점 앞에서 잠시 커피를 마시던 중이었다.아이가 한 손에 사탕을 쥔 채 숨을 제대로 쉬지 못하는 모습으로 미뤄 대원들은 사탕이 목에 걸린 것으로 보고 곧바로 조치에 나섰다.아이 상태를 확인한 신구선 소방장은 즉시 하임리히법을 실시했다. 유영민 소방위도 신 소방장이 처치를 이어갈 수 있도록 아이를 받쳐 들며 도왔다.하임리히법은 음식물 등 이물질로 기도가 막혔을 때 시행하는 응급처치법이다. 영유아의 경우 얼굴이 아래를 향하도록 한 뒤 등을 두드리거나 가슴 압박을 해 이물질 배출을 유도한다.약 1분간 응급처치를 이어간 끝에 아이의 입에서는 사탕이 빠져나왔고, 아이는 무사히 부모의 품에 안겨 귀가했다.당시 신 소방장 등 우천119안전센터 직원 10명은 비번 날 신속동료구조팀 집합 훈련을 마친 뒤 현장을 목격해 구조에 나선 것으로 전해졌다.아이의 부모는 소방대원들에게 거듭 감사 인사를 전한 것으로 알려졌다.유 소방위와 신 소방장은 “소방관으로서 당연히 해야 할 일을 했다”며 “아이를 키우는 아빠로서 위험에 처한 아이를 구할 수 있어 더 뜻깊다”고 밝혔다.