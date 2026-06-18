정교유착 신천지 2인자 구속… 수사 칼끝 ‘정점’ 이만희로

국민의힘 ‘집단 입당’ 의혹 수사

“李 지시 없이 불가능” 진술 확보

이미지 확대 신천지 전 요한지파 총무 홍모씨가 지난 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 신천지 전 요한지파 총무 홍모씨가 지난 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 검·경 합동수사본부가 신천지 2인자였던 고동안 전 총무와 간부 2명을 신도들의 국민의힘 집단 가입 혐의로 구속했다. 수사 개시 5개월여 만의 첫 신병 확보로, 의혹의 정점으로 지목된 이만희 총회장 수사도 본격화될 전망이다. 신천지 2인자 등 3명 구속, 첫 신병 확보

신도 국민의힘 집단 가입 혐의, 정당법 위반

수사 칼끝 이만희 총회장으로 향하는 국면

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정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신도들을 국민의힘에 집단 가입시킨 혐의로 신천지 2인자였던 고동안 전 신천지 총무와 간부 2명의 신병을 확보했다. 1월 6일 수사 개시 이후 5개월여 만의 첫 신병 확보다. 합수본이 신천지 실세들에 대한 신병 확보에 성공하면서 의혹의 ‘정점’으로 지목되는 이만희 총회장에 대한 수사도 속도가 붙을 전망이다.18일 법조계에 따르면 서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 전날 고 전 총무와 요한지파·시몬지파 전 총무 등 3명의 정당법 위반 혐의에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “증거인멸 및 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.고 전 총무 등은 2021~2024년 대통령 선거와 국회의원 총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제한 혐의를 받는다. 신천지가 윤석열 전 대통령 등을 지원하기 위해 지파마다 ‘필라테스 프로젝트’ 등의 이름으로 신도의 국민의힘 입당을 독려했다는 게 의혹의 골자다. 이에 따라 5만명 넘는 신도가 국민의힘 당원으로 가입했다는 게 합수본의 판단이다.남은 수사의 칼끝이 이 총회장을 향하면서 조만간 합수본이 이 총회장에 대한 신병 확보에도 나설 것으로 점쳐진다. 이미 합수본은 신천지 전직 교인들을 조사해 국민의힘 집단 당원 가입이 ‘이 총회장 지시 없이는 불가능한 일’이라는 취지의 진술을 확보했다. 이와 관련 지난 4일 합수본은 이 총회장을 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 첫 조사를 진행했다. 다만 이 총회장 측은 관련 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.이밖에도 합수본은 고 전 총무의 교단 자금 횡령 의혹에 대해서도 수사하고 있다. 그는 2017년부터 교단 재정을 관리하며 이 총회장의 법무 비용과 홍보비 명목으로 신도들에게서 113억원 이상을 거둔 뒤 일부를 유용한 의혹을 받고 있다. 다만 이번 구속영장에는 횡령 관련 범죄사실은 담기지 않은 것으로 알려졌다.