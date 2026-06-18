여름 알차게 보내고 싶다면? 서울시민대학, 7·8월 계절학기 선착순 모집

4개 캠퍼스에서 110개 강좌 열어

이미지 확대 서울시 ‘2026년 서울시민대학 계절학기 7·8월’ 홍보물.

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서울시민대학이 7월 7일부터 8월 21일까지 6주간 여름 계절학기를 운영한다. 서울의 4개 캠퍼스에서 110개 강좌를 열어 3700여명 시민에게 배움 기회를 제공한다.서울시민대학은 서울특별시평생교육진흥원이 운영하는 대표 평생학습 플랫폼으로 시민 성장과 역량 개발 지원을 위해 인문교양, 직업역량, 디지털 교육 등 다양한 교육과정을 제공한다.계절학기에는 일상과 맞닿은 다양한 교양·실용 강좌가 마련된다. 중부권 캠퍼스의 ‘물건이 국경을 건널 때: 알아두면 쓸모 있는 관세와 소비생활’은 현직 관세사가 생활용품 물가부터 해외 직구, 면세까지 일상에서 접할 수 있는 관세·통상 이슈를 쉽게 풀어준다.동남권 캠퍼스의 ‘관세전쟁부터 AI 경쟁까지: 글로벌 경제의 변화’는 미국 관세정책과 중동전쟁의 여파, AI 패권 경쟁으로 출렁이는 세계 경제를 살펴본다. 가족, 친구와 즐길 수 있는 문화예술 프로그램도 있다. 지하철 2호선 구로디지털단지역 인근 모두의학교 캠퍼스에서는 가족 관람객을 위한 ‘페이퍼아트 가족뮤지컬 종이아빠’ 공연을 선보인다. 수강 신청은 23일 오전 9시 30분부터 서울시평생학습포털에서 선착순으로 받는다.