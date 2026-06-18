포항시, NEAR 고위급 실무위원회 참가…“국제회의·MICE 역량 알려”

세줄 요약 포항시가 러시아 울란우데에서 열린 NEAR 고위급 실무위원회 특별회원도시로 참석해 POEX 조성과 MICE 산업 육성 전략을 소개했다. 이차전지·바이오·수소·AI 등 미래산업도시 비전도 함께 알리며 차기 회의 유치 홍보에 나섰다. NEAR 고위급 실무위원회 특별회원도시 참석

POEX 조성과 MICE 산업 육성 전략 소개

미래산업도시 비전과 국제행사 유치 홍보

이미지 확대 이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장이 제15차 동북아시아지방정부연합 고위급 실무위원회에서 발표하고 있다. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장이 제15차 동북아시아지방정부연합 고위급 실무위원회에서 발표하고 있다. 포항시 제공

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경북 포항시가 동북아시아 지방정부를 대상으로 글로벌 MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시) 산업 역량 알리기에 나섰다.시는 지난 17일부터 19일까지 러시아 부랴트공화국 울란우데에서 열리는 제15차 동북아시아지방정부연합(NEAR) 고위급 실무위원회 특별회원도시로 참석한다고 18일 밝혔다. 이 자리에서 포항국제전시컨벤션센터(POEX) 조성 현황과 MICE 산업 육성 전략을 소개하고, 차기 고위급 실무위원회 및 총회 유치를 위한 홍보 활동을 펼친다.회의에는 9개국 91개 회원정부 관계자 150여명이 참석해 동북아시아 지방정부 간 협력 확대와 공동 발전 방안을 논의한다.시는 이 자리에서 대한민국 대표 산업도시에서 이차전지, 바이오, 수소, 인공지능(AI) 디지털 산업을 선도하는 미래산업도시로 도약하고 있음을 소개했다. 특히 세계적 철강기업 포스코와 우수한 산업 인프라를 기반으로 산업·관광·문화가 융합된 글로벌 도시로 성장하고 있다고 설명했다.또한 2027년 4월 개관 예정인 POEX를 중심으로 국제회의와 전시, 관광, 문화가 결합된 복합 MICE 플랫폼으로서의 경쟁력을 강조했다.시는 경북도의 차기 NEAR 의장정부 유치를 적극 지원하고, 향후 POEX에서 NEAR 회원정부 대표들을 초청해 성공적인 국제행사를 개최할 수 있도록 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.이상현 시 관광컨벤션도시추진본부장은 “포항은 산업과 해양, 관광과 문화가 조화를 이루는 도시로, 국제회의 개최를 위한 충분한 역량과 인프라를 갖추고 있다”며 “앞으로도 NEAR 회원정부와의 교류·협력을 확대해 포항이 동북아시아를 대표하는 글로벌 MICE 도시로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.