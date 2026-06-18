세종서 또 시내버스 돌진…벤치에 앉아있던 중학생 다쳐 병원 이송

세줄 요약 세종시 다정동 버스정류장에 진입하던 시내버스가 돌진해 정류장 시설을 들이받았다. 유리창이 깨지고 파편이 튀면서 벤치에 앉아 있던 중학생 1명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 버스 안 승객 2명은 추가 피해가 없었고, 경찰은 운전자와 목격자를 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 세종 다정동 버스정류장 돌진 사고 발생

정류장 유리 파손, 벤치 중학생 1명 부상

경찰, 음주·약물 여부 제외하고 경위 조사

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이미지 확대 세종 상가건물에 버스 돌진 7일 오후 세종시 도담동 한 도로에서 간선급행버스체계(BRT) 버스가 상가 건물로 돌진하는 사고가 발생해 운전자와 승객 등 2명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다. 사진은 사고 현장 모습. 2026.6.7 연합뉴스 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 세종 상가건물에 버스 돌진 7일 오후 세종시 도담동 한 도로에서 간선급행버스체계(BRT) 버스가 상가 건물로 돌진하는 사고가 발생해 운전자와 승객 등 2명이 다쳐 병원에서 치료받고 있다. 사진은 사고 현장 모습. 2026.6.7 연합뉴스 독자 제공

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세종시에서 버스정류장에 진입하던 시내버스가 그대로 정류장으로 돌진하는 사고가 났다. 이 사고로 중학생 1명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.18일 세종남부경찰서에 따르면 이날 오전 10시 43분쯤 세종시 다정동의 한 버스정류장으로 진입하던 시내버스가 돌진해 정류장 오른쪽 윗부분을 들이받았다.정류장 유리창 등 시설물이 부서지고 파편이 사방으로 튈 만큼 충격이 컸던 것으로 전해졌다. 정류장 인근 벤치에 앉아 있던 중학생 1명은 깨진 유리 파편 등에 맞아 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌다.버스 안에는 60대 버스 운전자와 함께 승객 2명이 탑승 중이었으나 추가 인명 피해로 이어지지는 않은 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “버스 운전자가 음주운전이나 약물 운전을 한 것은 아닌 것으로 확인했다”며 “운전자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 전했다.앞서 지난 7일 오후 3시 42분쯤 세종시 도담동 한 도로에서도 간선급행버스체계(BRT) 버스가 인근 상가 건물로 돌진하는 사고가 나 40대 버스 운전자와 승객 등 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.다행히 당시 상가 내부에 사람이 없어 인명 피해는 발생하지 않았으나, 유리창과 집기 등 일부 물품이 파손된 것으로 전해졌다.