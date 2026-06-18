“필요한만큼 누려” 30대 하이닉스 직원, 사랑의열매 1억 기부…‘아너 소사이어티’ 가입

“회사 결실 덕분에 과분한 행복”

“앞으로도 꾸준히 기부 실천할 것”

이미지 확대 SK하이닉스 직원 김종훈씨가 18일 사랑의열매에 1억원을 기부하고 아너 소사이어티 회원으로 가입했다. 사랑의열매 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 직원 김종훈씨가 18일 사랑의열매에 1억원을 기부하고 아너 소사이어티 회원으로 가입했다. 사랑의열매 제공

이미지 확대 SK하이닉스 전경. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 전경. 뉴스1

세줄 요약 SK하이닉스 직원 김종훈씨가 AI 반도체 호황으로 얻은 결실을 사회에 돌려주겠다며 사랑의열매에 1억원을 기부했다. 그는 필요한 만큼은 이미 충분히 누리고 있다고 생각해 망설임 없이 나눔을 결정했고, 아너 소사이어티 3958호 회원이 됐다. SK하이닉스 직원 1억원 기부, 아너 가입

AI 호황 결실 사회 환원, 나눔 실천

필요한 만큼 충분, 기부 망설임 없었음

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인공지능(AI) 호황으로 주가가 고공행진 중인 SK하이닉스의 한 직원이 나눔을 실천했다.18일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 SK하이닉스 직원 김종훈씨가 1억원을 기부하며 개인 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 3958호(경기 400호) 회원으로 가입했다.이날 오후 경기 사랑의열매 사무처에서 열린 가입식에는 김씨와 가족, 권인욱 경기 사랑의열매 회장 등이 참석했다.김씨는 “SK하이닉스에서 치열하게 일하며 미래를 만드는 일에 동참해 왔고, 최근 AI 반도체 산업의 성장과 회사의 결실 덕분에 과분한 행복을 얻었다”며 “이제는 그 기술의 결실을 사회로 확장해 이웃의 미래를 따뜻하게 밝히는 나눔을 실천하고 싶었다”고 밝혔다.이어 “내가 필요한 만큼은 이미 충분히 누리고 있다고 생각했기에 기부를 결정하는 데 망설임은 없었다”고 덧붙였다.학창 시절부터 다양한 봉사활동에 참여해 왔다는 김씨는 지난해 사내 교육을 계기로 인생을 돌아보게 됐다고 전했다. 그는 “진정한 행복은 더 많이 갖는 것이 아니라 가진 것을 나누는 데 있다는 사실을 깨달았다”고 설명했다.그러면서 “가족의 응원 덕분에 더 큰 용기를 낼 수 있었고, 이번 기부가 아이에게도 좋은 본보기가 되길 바란다”며 “만 40세 전에 아너 소사이어티에 가입하게 돼 뜻깊게 생각하며, 앞으로 꾸준히 기부를 실천하는 것이 새로운 목표”라고 전했다.그는 또 “AI와 반도체 기술의 발전이 더 많은 사람에게 기회와 희망으로 이어져 누구도 소외되지 않는 사회가 되기를 바란다”는 바람도 전했다.사랑의열매 아너 소사이어티는 1억원 이상을 기부하거나 5년 이내 1억원 기부를 약정한 개인 고액 기부자 모임이다. 2007년 출범한 이후 19년 만에 전국 회원 4000호 가입을 눈앞에 두고 있다.지난 4월에는 충북 지역의 SK하이닉스 직원이 익명으로 가입한 바 있다. SK하이닉스 직원의 아너 소사이어티 가입은 올해 들어서만 두번째다.