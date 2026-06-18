경북 경주 월성원전에 국내 최초 드론 방어 체계 구축

세줄 요약 경주 월성원전에 국내 원전 최초의 통합 대드론 방어 체계가 마련됐다. 월성본부는 불법 드론 침입과 육상 침입을 가정해 물리적 방호 전체 훈련을 실시했다. 원안위와 KINAC이 참관했고, 해병대와 경찰·해경이 함께 대응 절차를 점검했다. 국내 원전 최초 통합 대드론 방어 체계 구축

불법 드론·육상 침입 가정한 방호 훈련 실시

원안위·KINAC 참관, 유관기관 협조 진행

이미지 확대 최근 경북 경주시 한국수력원자력 월성원자력본부에서 진행된 드론 방어 체계 적용 훈련을 참관 중인 관계자들. 월성원자력본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 최근 경북 경주시 한국수력원자력 월성원자력본부에서 진행된 드론 방어 체계 적용 훈련을 참관 중인 관계자들. 월성원자력본부 제공

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한국수력원자력 월성원자력본부에 국내 원자력발전소 최초 드론 방어 체계가 마련됐다.월성본부는 국내 원전 최초로 구축한 통합 대드론 방어 체계를 적용한 물리적 방호 전체 훈련을 최근 시행했다고 17일 밝혔다.훈련은 불법 드론 침입과 육상 침입에 각각 대응하기 위해 시행했다. 원자력안전위원회와 한국원자력통제기술원(KINAC) 관계자가 참관한 가운데 유관기관(해병대 제1사단, 경주경찰서, 포항해양경찰서, 동해지방해양경찰청 특공대)의 협조를 얻어 진행됐다.특히 이번 훈련은 원전 부지에 폭발물이 탑재된 불법 드론이 침입하는 상황과 가상 침입군이 방호구역에 침입하는 상황을 가정해 진행됐다.주간에 진행된 드론 침입 대응 훈련에서는 국내 원전 최초로 도입돼 시범 운영 중인 레이더 장비를 활용해 원전 부지에 침입한 불법 드론을 탐지·식별한 뒤 이를 무력화했다.또한 야간에 진행된 지상군 침입 대응 훈련에서는 해병대의 적외선 탐지 드론을 활용해 침입군의 위치를 즉시 파악, 발전소 방호 구역에 진입하기 전 청경대·특경대가 전원 제압했다.권원택 월성본부장은 “국내 원전 최초 통합 대드론 방어 체계 구축은 원전 방호 체계를 한 단계 발전시키는 중요한 전환점”이라며 “앞으로도 첨단 방호 기술을 지속적으로 도입하고, 실전 같은 훈련을 통해 국민이 신뢰하는 세계 최고 수준의 원전 안전 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.