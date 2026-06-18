“한계 넘는다”…20일 인제 설악그란폰도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“한계 넘는다”…20일 인제 설악그란폰도

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-18 12:41
수정 2026-06-18 12:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

백두대간 208㎞ 레이스

이미지 확대
2026 설악그란폰도가 20일 강원 인제 상남면 일원에서 열린다. 사진은 지난해 대회 모습. 인제군 제공
2026 설악그란폰도가 20일 강원 인제 상남면 일원에서 열린다. 사진은 지난해 대회 모습. 인제군 제공


강원 인제군은 전국 자전거 동호인들의 축제인 ‘2026 설악그란폰도’가 오는 20일 상남면 일원에서 열린다고 18일 밝혔다.

설악그란폰도는 난이도와 거리에 따라 나뉜 그란폰도와 메디오폰도 코스로 운영된다. 그란폰도에는 3210명, 메디오폰도에는 1287명 등 총 4497명이 참가해 체력의 한계에 도전한다.

그란폰도 코스는 상남면 운정민박 앞에서 출발한 뒤 살둔고개, 구룡령, 조침령, 쓰리재, 한계령을 지나 인제라이딩센터로 돌아오는 208㎞ 구간에서 열린다. 백두대간의 험준한 고갯길을 넘는 국내 최상급의 난이도 코스다. 메디오폰도는 운정민박, 살둔고개, 구룡령, 조침령, 진동2교 삼거리, 진방삼거리, 오미재고개, 인제라이딩센터를 경유하는 코스로 짜였다. 길이는 105㎞다.

2014년 시작돼 올해로 12년째를 맞는 설악그란폰도는 참가 접수 시작과 동시에 마감될 정도로 동호인들 사이에서 인기가 높다. 군은 대회를 성공적으로 개최하기 위해 경찰, 소방, 자원봉사단체 등과 협력해 교통통제와 안전관리, 의료지원 체계를 구축했다.

김춘미 군 체육청소년과장은 “참가자 모두 안전하게 완주하며 인제에서 좋은 추억을 만들 수 있도록 마지막까지 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다.
인제 김정호 기자
세줄 요약
  • 설악그란폰도 20일 인제 상남면 개최
  • 총 4497명 참가, 208㎞·105㎞ 코스 운영
  • 경찰·소방 협력해 안전관리 체계 구축
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
설악그란폰도는 몇 개의 코스로 운영되는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로