“산불로 폐허된 영덕에도 희망이”…울주·경주는 재도전 ‘절치부심’

세줄 요약 경북 영덕이 11차 전기본에 따른 신규 대형 원전 부지로 확정되며 산불과 사업 무산으로 지친 주민들이 기대를 드러냈다. 한수원은 2037~2038년 준공을 목표로 2기 건설을 추진하고, 울주와 경주는 다음 전기본 재도전을 준비하고 있다. 영덕, 신규 대형 원전 부지 확정 발표

산불 피해·사업 무산 뒤 주민들 기대

울주·경주, 다음 전기본 재도전 준비

이미지 확대 18일 오전 경북 영덕군 영덕읍 석리에 내걸린 신규 대형 원자력발전소 유치 현수막. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 경북 영덕군 영덕읍 석리에 내걸린 신규 대형 원자력발전소 유치 현수막. 김형엽 기자

이미지 확대 18일 오전 경북 영덕군 영덕읍 석리 ‘따개비 마을’. 한국의 산토리니라고 불렸지만 지난해 대형 산불 이후 풀만 무성히 자라있다. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 18일 오전 경북 영덕군 영덕읍 석리 ‘따개비 마을’. 한국의 산토리니라고 불렸지만 지난해 대형 산불 이후 풀만 무성히 자라있다. 김형엽 기자

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“산불로 폐허가 된 우리 마을에도 드디어 희망이 찾아오네요.”11차 전력수급기본계획(전기본)에 따라 건설하는 신규 대형 원자력발전소 부지로 경북 영덕이 확정되면서 영덕군 주민들 얼굴에도 간만에 웃음꽃이 폈다. 18일 영덕읍 석리에서 만난 이미상 석리 이장은 전날 저녁 발표된 소식을 듣고는 ‘만세삼창’을 외쳤다며 흥분을 감추지 못했다.이 이장은 “2017년 천지원전이 정부 결정에 따라 무산되고, 작년에는 초대형 산불로 초토화되면서 마을 사람들 모두 무력감을 느낄 수밖에 없었다”며 “여름엔 덥고 겨울엔 추운 임시주택에 사는 노인들이 대부분인데 하루라도 빨리 사업이 추진돼 편안한 이주 단지로 모시길 바란다”고 강조했다.신규 원전 부지선정평가위원회가 지난 17일 대형 원전 2기 건설 부지를 영덕으로 발표하면서, 한수원은 2037~2038년 준공을 목표로 총 2.8GW(기가와트) 규모 대형 원전 2기를 영덕에 건설한다. 영덕읍 노물리·석리·매정리, 축산면 경정리 일원 약 324㎡다.과거 사업이 한 번 무산된 탓에 조속한 사업 추진을 바라는 주민들이 대부분이다. 이곳에서 나고 자란 윤명기(87) 할아버지는 “원전 유치를 대부분 환영하지만 마음 한 곳에는 불안감을 안고 사는 사람들이 많을 것”이라며 “10년 전에 추진됐으면 이미 편한 거주지로 옮겼을 텐데, 이제라도 정부가 속도감 있게 사업을 진행하길 바란다”고 강조했다.영덕은 군민 86.18% 찬성 여론조사를 등에 업고 원전 유치를 추진했다. 부지 선정 과정에서도 높은 주민 여론조사 점수를 받았다. 사업 대상지 곳곳에는 “산불로 잃은 석리 고향 원전 건설이 답이다”, “원전 유치로 인구소멸 영덕 살리자”란 문구가 적힌 현수막이 걸려 있다.대형 원전유치에서 고배를 마신 울산 울주와 국내 첫 소형모듈원자로(SMR) 유치에서 부산 기장에 밀린 경주는 제12차 전기본에서 재도전하기 위해 절치부심 중이다. 이순걸 울주군수는 “향후 제12차 전기본 발표 내용과 정부 후속 절차를 면밀히 살펴 유치 재도전을 포함한 대응 방향을 모색하겠다”고 했다. 경주시 관계자는 “추가로 SMR 건설이 추진될 것으로 예상되는 만큼 지속적으로 유치를 준비해 나갈 것”이라고 말했다.