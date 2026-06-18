부산, 글로벌 창업 도시 세계 70위권 진입…1년 만에 10계단 상승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산, 글로벌 창업 도시 세계 70위권 진입…1년 만에 10계단 상승

신정훈 기자
입력 2026-06-18 10:34
수정 2026-06-18 10:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

평기기관 스타트업지놈 ‘부산은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 창업생태계 중 하나“

이미지 확대
스타트업지놈 신흥창업 도시순위(70~100위). 부산시 제공
스타트업지놈 신흥창업 도시순위(70~100위). 부산시 제공


부산시는 글로벌 창업 생태계 평가기관 스타트업지놈(StartupGenome)이 평가한 ‘글로벌 신흥 창업 도시 상위(TOP) 100개 도시 순위’에서 세계 70위권을 기록했다고 18일 밝혔다.

부산은 지난해 처음으로 80위권에 진입한 데 이어 올해(2026년)는 70위권으로 상승하며 1년 만에 10계단 도약했다.

스타트업 지놈은 세계 350여 개 도시의 2023년 7월부터 2025년 12월까지 실적을 바탕으로 성과, 자금조달, 시장진출, 인재 및 창의 경험, AI 중심 전환, 연구개발 혁신역량 등 6개 항목을 평가해 창업생태계 순위를 매겼으며, 부산은 자금조달과 연구개발 혁신역량에서 높은 평가를 받았다.

시는 이번 순위 상승이 부산기술창업투자원 설립, 1조5000억원 규모 창업펀드 조성, 글로벌 창업허브 부산 등 창업 기반 시설 확충 지속적인 창업생태계 조성의 성과가 반영된 것으로 보고 있다.

스타트업 지놈은 또 부산을 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 창업생태계 중 하나로 평가하며, 지속적인 정책 추진과 적극적인 공공 투자 등이 성장의 원동력이 됐다고 분석했다.
부산 신정훈 기자
세줄 요약
  • 글로벌 신흥 창업도시 70위권 진입
  • 1년 만에 10계단 상승한 부산
  • 자금조달·R&D 혁신역량 강점
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산이 글로벌 신흥 창업 도시 순위에서 기록한 성과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로