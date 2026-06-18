‘만금 보이즈’ 뮤비 봤어?…AI 아이돌 그룹, 새만금 미래비전 홍보한다

세줄 요약 새만금개발청이 AI 기반 3인조 아이돌 ‘만금 보이즈’의 데뷔 싱글 ‘새만금 Reset’ 뮤직비디오를 공개했다. 새만금의 도약과 미래산업 중심지 전환을 음악과 영상으로 담아 젊은 세대와 국민, 기업에 친근하게 알리는 디지털 홍보를 추진한다. AI 아이돌 ‘만금 보이즈’ 데뷔 싱글 공개

새만금 미래비전과 핵심 산업 홍보 기획

젊은 세대 소통 확대 위한 디지털 콘텐츠

이미지 확대 인공지능(AI) 기반 케이팝 아이돌 그룹 ‘만금 보이즈(MANGEUM BOYZ)’. 새만금개발청 제공 닫기 이미지 확대 보기 인공지능(AI) 기반 케이팝 아이돌 그룹 ‘만금 보이즈(MANGEUM BOYZ)’. 새만금개발청 제공

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인공지능(AI) 기반 케이팝 아이돌 그룹이 새만금 홍보에 나선다.새만금개발청은 ‘만금 보이즈(MANGEUM BOYZ)’의 데뷔 싱글 ‘새만금 Reset’ 뮤직비디오를 유튜브에 공개했다고 18일 밝혔다.‘만금 보이즈’는 3인조 AI 아이돌 그룹이다. 메인보컬 ‘신시(Shinsi)’는 새만금의 비전과 희망을 상징하며, 퍼포먼스 보컬 ‘가력(Garyeok)’은 도전과 혁신의 정신을, 메인 래퍼 ‘야미(Yami)’는 역동성과 추진력을 콘셉트로 담았다.데뷔곡 ‘새만금 Reset’은 새만금의 새로운 도약과 미래산업 중심지로의 전환을 주제로 제작됐다.이번 프로젝트는 새만금의 성장 모습을 국민과 기업에 보다 쉽고 친근하게 알리기 위해 기획됐다.새만금청은 AI, 로봇, 수소, 재생에너지, 알이백(RE100) 등 새만금의 핵심 산업 비전을 음악과 영상으로 풀어내 젊은 세대와의 소통을 확대하고자 디지털 홍보를 추진했다.새만금청은 공개되는 음원을 국민 누구나 자유롭게 감상하고 공유할 수 있는 공공콘텐츠로 제공할 예정이다.문성요 새만금개발청장은 “첨단산업의 중심지로 성장 속도를 높이고 있는 새만금의 미래 비전과 활기찬 모습을 ‘만금 보이즈’를 통해 다채롭게 알릴 예정”이라면서 “앞으로도 국민과 기업에 가깝게 다가가는 새만금이 되도록 다양한 디지털 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.