‘또 터진 성 비위’ 광주 경찰 간부, 동료 여경 성추행 의혹…감찰·대기발령

광주 간부급 경찰 성 비위, 기강 해이 드러나

고강도 인적 쇄신·직무 감찰 등 대책 시급

이미지 확대 광주서부경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 광주서부경찰서 전경

세줄 요약 광주 서부경찰서 간부 A 경정이 회식 뒤 동료 여성 경찰관을 성추행했다는 의혹으로 경찰청 감찰을 받고 있다. 경찰은 진정을 접수한 뒤 사실관계를 확인 중이며, A 경정을 즉시 대기발령해 업무에서 배제했다. 광주 경찰의 반복되는 성 비위 논란에 기강 해이 비판이 커지고 있다. 광주 서부경찰서 간부, 동료 여경 성추행 의혹

경찰청 감찰 착수, 해당 간부 즉시 대기발령

반복되는 성 비위에 조직 기강 해이 비판

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광주 일선 경찰서의 간부급 경찰관이 동료 여성 경찰관을 성추행했다는 의혹이 제기돼 경찰청이 감찰 조사에 착수했다. 잇따르는 광주경찰의 성 비위 기강 해이가 위험 수위를 넘었다는 비판이 나오고 있다.17일 광주경찰청과 서부경찰서 등에 따르면 경찰청 인권조사계는 서부경찰서 소속 A 경정이 동료 여성 경찰관에게 부적절한 신체 접촉을 했다는 진정을 접수하고 구체적인 사실관계를 확인 중이다.A 경정은 최근 직원들과 함께한 술자리(회식)가 끝난 뒤 비위를 저지른 의혹을 받고 있다.피해 여경은 조사 과정에서 “A 경정이 술자리에서 부적절한 신체 접촉을 했다”는 취지로 진정을 제기한 것으로 알려졌다. 비위 의혹이 불거지자 경찰은 즉각 그를 대기발령 조치하고 업무에서 배제했다.경찰 관계자는 “현재 본청 차원에서 엄중하게 조사를 진행하고 있다”며 “감찰 결과에 따라 징계 여부와 수위를 결정할 방침”이라고 밝혔다.광주 일선 경찰서 간부들의 성 비위 논란은 이번이 처음이 아니다.지난해에도 광주 서부경찰서와 동부경찰서 소속 경찰관들이 동료 직원을 성희롱하거나 성적 수치심을 유발하는 발언을 해 전보 및 징계 처분을 받았다. 특히 서부경찰서의 경우 또 다른 간부가 강제추행 혐의로 형사 입건돼 직무에서 배제되는 등 지휘·감독의 사각지대에 놓였다는 지적이 끊이지 않고 있다.매년 반복되는 일선 간부들의 성 비위 사건에 조직 안팎에서는 “경찰 내부의 온정주의를 타파하고 고강도 인적 쇄신과 기강 확립 대책을 마련해야 한다”는 목소리가 커지고 있다.