사회 [포토] 무더위 속 인명구조훈련 입력 2026-06-17 17:23 수정 2026-06-17 17:23 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/06/17/20260617800009 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 17일 오후 경북 119특수대응단 직할 구조대원들이 포항시 남구 형산강에서 본격적인 물놀이철을 앞두고 무인수상구조드론과 전동 페들보드 등을 이용한 인명구조훈련을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경북 119특수대응단이 인명구조훈련을 실시한 시기는? 본격적인 물놀이철 이후 본격적인 물놀이철을 앞두고