대구 앞산 맨발 산책길에 멧돼지 잇따라 출몰…시민 불안감 확산

세줄 요약 대구 앞산 고산골 맨발 산책길 주변에 멧돼지가 잇따라 나타나 시민 불안이 커졌다. 지난 16일 밤 신고가 접수돼 경찰·소방·남구청 엽사가 수색했지만 발견하지 못했고, 남구는 안전안내 문자를 보냈다. 이달 초에도 3마리 출몰 신고가 있었다. 앞산 맨발 산책길 멧돼지 잇단 출몰

경찰·소방·엽사 수색에도 미발견

남구, 주민 안전안내 문자 발송

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대구 시민의 대표 휴식처인 앞산에 멧돼지가 잇따라 나타나면서 불안감이 높아지고 있다.17일 대구소방안전본부 등에 따르면 전날 오후 9시 21분쯤 대구 남구 앞산 고산골 맨발 산책길 주변에서 멧돼지가 목격됐다는 신고가 접수됐다.경찰과 소방 당국, 남구청 엽사 등이 출동해 일대에서 수색에 나섰으나 아직까지 멧돼지를 발견하지는 못해 철수했다. 남구는 주민들에게 안전안내 문자를 보내 주의를 당부했다.이곳에서는 지난 4일에도 앞산에 멧돼지 3마리가 나타났다는 신고가 접수됐다. 당시에도 소방 등이 출동했지만 멧돼지를 포획하지는 못한 것으로 알려졌다.멧돼지가 발견된 앞산 맨발 산책길은 고산골 수덕사에서 강당골 입구까지 흙으로 조성된 0.9㎞ 구간인데, 도심에서 가까워 평소 시민들이 자주 찾는 곳이다.소방 관계자는 “최근 앞산에서 멧돼지가 자주 출몰하고 있다”며 “만나면 가까이 다가가지 말고 즉시 신고해야 한다”고 말했다.통상 멧돼지는 겨울철에 번식기를 갖고 먹이 활동을 위해 활동 반경을 넓히는데 여름철에 잇따라 발견된 데 대한 궁금증도 제기된다.남구청 관계자는 이와 관련해 “앞산과 이어진 달서구 대덕산, 달성군 청룡산 등에서 엽사들의 포획 활동을 피해 멧돼지가 이동해 왔을 가능성이 있지만 정확한 사유는 파악해 봐야 한다”고 말했다.