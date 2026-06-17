박용선 포항시장 당선인, “민생경제·미래산업이 시정 핵심 과제”

세줄 요약 박용선 포항시장 당선인은 첫 기자간담회에서 민생경제 회복, 소상공인·자영업자 지원, 지역기업 경쟁력 강화, 청년 일자리 창출, 미래산업 육성을 민선 9기 핵심 과제로 밝혔다. 철강산업 위기 대응과 포스코 상생, 수소환원제철 전환, 영일만대교 조기 건설도 속도감 있게 추진하겠다고 했다. 민생경제 회복과 미래산업 육성 강조

소상공인 지원·청년 일자리 창출 제시

철강 위기 대응과 지역 현안 추진 의지

이미지 확대 박용선 경북 포항시장 당선인이 17일 열린 기자 가단회에서 시정 방향을 설명하고 있다. 포항시장직 인수위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 박용선 경북 포항시장 당선인이 17일 열린 기자 가단회에서 시정 방향을 설명하고 있다. 포항시장직 인수위원회 제공

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박용선 경북 포항시장 당선인이 취임 후 핵심 시정 과제로 민생경제와 미래 산업을 꼽았다.박 당선인은 17일 첨단해양R＆D센터에서 열린 당선 후 첫 기자 간담회에서 “당선 이후 지역 곳곳의 민생과 산업 현장을 찾아 시민 목소리를 듣고 시정 방향을 고민하는 데 집중했다”고 밝혔다.그는 “민선 9기 시정 핵심 과제는 침체된 민생경제 회복과 소상공인·자영업자 지원, 지역기업 경쟁력 강화, 청년 일자리 창출, 미래산업 육성”이라며 “취임 이후 행정 공백 없이 주요 현안 해결에 즉시 나설 수 있도록 인수위원회에 시정 방향 구체화 및 분야별 실행계획 마련을 요청했다”고 설명했다.이어 박 당선인은 “철강산업 위기 극복과 포스코와의 상생협력, 수소환원제철 전환 지원을 비롯해 영일만대교 조기 건설 등 포항의 주요 현안과 시민 생활에 직결된 사업을 면밀히 살피고 있다”며 “취임과 동시에 속도감 있게 추진해 시민이 체감하는 변화와 성과를 만들어가겠다”고 강조했다.끝으로 그는 “시민에게 가장 가까운 시장, 현장에서 가장 먼저 만날 수 있는 시장이 되겠다” 며 “지역경제 회복과 양질의 일자리 창출, 미래산업 육성을 통해 포항의 새로운 도약을 이끌겠다”고 덧붙였다.