한국임업진흥원, ‘2025년도 기타공공기관 경영실적평가’ A등급 달성

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한국임업진흥원 사옥 전경. 한국임업진흥원 제공
한국임업진흥원은 산림청이 실시한 ‘2025년도 기타공공기관 경영실적평가’에서 A(우수)등급을 받았다고 17일 밝혔다.
공공기관 경영실적평가는 기관의 주요 사업 성과와 경영관리 전반을 종합적으로 평가하는 정부의 대표적인 경영평가 제도로, 한국임업진흥원은 임업인 지원 확대와 함께 인공지능(AI), 블록체인 등 첨단기술을 선도적으로 도입·활용한 점이 주요 성과로 인정받았다는 설명이다.
최무열 한국임업진흥원장은 “이번 성과는 임직원들의 노력과 산림청, 관계기관, 임업인들의 관심과 지원이 있었기에 가능했다”며 “앞으로도 국민과 임업인에게 더욱 신뢰받는 기관으로서 임업과 산촌 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
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