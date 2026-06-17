배우 최진혁과 함께하는 여행…팬스타 투나잇 크루즈 특별 팬 미팅

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

배우 최진혁과 함께하는 여행…팬스타 투나잇 크루즈 특별 팬 미팅

신정훈 기자
입력 2026-06-17 16:01
수정 2026-06-17 16:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 최진혁과 함께하는 선상 팬 미팅 크루즈 진행
  • 부산-오사카 미라클 크루즈에 사인회·굿즈 포함
  • 한국·일본 팬 동시 모객, 이색 여행상품 선보임
이미지 확대
팬스타미라클. 팬스타그룹 제공
팬스타미라클. 팬스타그룹 제공


팬스타그룹은 배우 최진혁과 함께하는 특별 선상 팬 미팅을 진행한다고 17일 밝혔다.

23일 부산에서 출발해 일본 오사카를 다녀오는 ‘미라클 크루즈’를 이용한 투나잇 크루즈 일정에 배우 최진혁과의 특별한 만남을 더한 이색 여행상품이다.

한국과 일본에서 동시에 모객을 진행해 두 나라의 최진혁 팬에게 특별한 경험을 제공한다. 일본인 팬들은 22일 오사카에서 출발하는 미라클호를 타고 부산에 와서 23일 오후 출발하는 팬 미팅 크루즈에 승선하게 된다.

참가 고객은 팬 사인회와 단체 사진 촬영에 참여할 수 있다. 또 포토 카드를 비롯한 스페셜 굿즈 6종도 제공받는다.

배우 최진혁은 드라마 황후의 품격, 넘버스, 아기가 생겼어요 등에 출연하며 사랑을 받았고, 예능 프로그램 미운 우리 새끼를 통해 친근한 이미지를 선보이고 있다.

팬 미팅 참가 승객은 선내에서 최진혁과 특별한 추억을 만든 뒤, 다음 날 아침 오사카에 도착해 전용 버스를 이용한 자유 관광을 즐긴다. 오사카성 관람을 시작으로 신사이바시에서 점심 식사, 번화가인 도톤보리 관광 및 면세점 쇼핑 등을 하고 다시 미라클 크루즈에 승선해 부산으로 돌아온다.

팬스타 관계자는 “이번 최진혁 팬 미팅을 통해 고객에게 평생 기억에 남을 특별한 크루즈 여행 경험을 선사할 계획”이라고 말했다.
부산 신정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이 특별 선상 팬 미팅의 주요 대상은 누구인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로