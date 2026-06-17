배우 최진혁과 함께하는 여행…팬스타 투나잇 크루즈 특별 팬 미팅

세줄 요약 팬스타그룹이 배우 최진혁과 함께하는 특별 선상 팬 미팅 크루즈를 마련했다. 부산에서 출발해 오사카를 오가는 미라클 크루즈 일정에 사인회, 단체 사진, 스페셜 굿즈 6종을 더했다. 한국과 일본 팬이 함께 참여하는 이색 여행 상품이다. 최진혁과 함께하는 선상 팬 미팅 크루즈 진행

부산-오사카 미라클 크루즈에 사인회·굿즈 포함

한국·일본 팬 동시 모객, 이색 여행상품 선보임

이미지 확대 팬스타미라클. 팬스타그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 팬스타미라클. 팬스타그룹 제공

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팬스타그룹은 배우 최진혁과 함께하는 특별 선상 팬 미팅을 진행한다고 17일 밝혔다.23일 부산에서 출발해 일본 오사카를 다녀오는 ‘미라클 크루즈’를 이용한 투나잇 크루즈 일정에 배우 최진혁과의 특별한 만남을 더한 이색 여행상품이다.한국과 일본에서 동시에 모객을 진행해 두 나라의 최진혁 팬에게 특별한 경험을 제공한다. 일본인 팬들은 22일 오사카에서 출발하는 미라클호를 타고 부산에 와서 23일 오후 출발하는 팬 미팅 크루즈에 승선하게 된다.참가 고객은 팬 사인회와 단체 사진 촬영에 참여할 수 있다. 또 포토 카드를 비롯한 스페셜 굿즈 6종도 제공받는다.배우 최진혁은 드라마 황후의 품격, 넘버스, 아기가 생겼어요 등에 출연하며 사랑을 받았고, 예능 프로그램 미운 우리 새끼를 통해 친근한 이미지를 선보이고 있다.팬 미팅 참가 승객은 선내에서 최진혁과 특별한 추억을 만든 뒤, 다음 날 아침 오사카에 도착해 전용 버스를 이용한 자유 관광을 즐긴다. 오사카성 관람을 시작으로 신사이바시에서 점심 식사, 번화가인 도톤보리 관광 및 면세점 쇼핑 등을 하고 다시 미라클 크루즈에 승선해 부산으로 돌아온다.팬스타 관계자는 “이번 최진혁 팬 미팅을 통해 고객에게 평생 기억에 남을 특별한 크루즈 여행 경험을 선사할 계획”이라고 말했다.