경북 포항시, 미국 CES 참가 기업 모집…“글로벌 진출 지원”

세줄 요약 포항시가 CES 2027 공동관에 참가할 지역 기업을 모집했다. AI·디지털·ICT 융합 분야 창업·중소기업이 대상이며, 현장 시연이 가능한 제품만 신청할 수 있다. 선정 기업에는 전시부스, 홍보, 혁신상 컨설팅 등 지원이 제공된다. CES 2027 공동관 참가 기업 모집

AI·디지털·ICT 융합 중소기업 대상

전시·홍보·컨설팅 등 지원 확대

이미지 확대 경북 포항시 관계자들이 지난해 CES에 참가해 기념사진을 찍고 있다. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 관계자들이 지난해 CES에 참가해 기념사진을 찍고 있다. 포항시 제공

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경북 포항시가 지역 기업의 글로벌 시장 진출을 위해 CES 2027 참가 기업을 모집한다.시는 오는 30일까지 미국소비자기술협회(CTA)가 주관하는 세계 최대 규모 전자 ICT(정보통신기술) 융합 전시회인 CES의 공동관 참가 기업을 모집한다고 17일 밝혔다.시는 공동관을 운영해 지역 스타트업의 우수 기술과 제품을 세계 시장에 소개하고, 글로벌 투자자 및 바이어와의 상담 기회를 확대할 계획이다. 모집 규모는 유레카관 2개사와 일반관 6개사 등 총 8개사 내외다. 다만 최종 참가 규모는 CTA 승인 결과 등에 따라 변동될 수 있다.신청 대상은 포항에 본사, 공장 또는 연구소를 둔 AI(인공지능)·디지털·ICT 융합 분야 창업·중소기업이다. 전시 제품은 현장 시연이 가능해야 하며 단순 아이디어나 콘셉트 단계 제품은 참가가 제한된다. 특히 유레카관은 혁신성과 성장 가능성을 갖춘 스타트업이 글로벌 투자자와 바이어에게 기술력을 선보일 수 있는 무대로, 참가를 위해서는 CES 주최 측인 CTA의 승인 기준을 충족해야 한다.선정 기업에는 공동관 내 전시부스 임차·장치 지원, 전시부스 시설장치 및 비품 임차 지원, 홍보책자 제작, CES 2027 혁신상 컨설팅 등이 지원된다. 기업 수요에 따라 통역과 전시제품 운송, 항공료 및 체재비 등 해외 전시 참가에 필요한 지원도 제공할 예정이다.정명숙 시 디지털융합산업과장은 “CES는 우수한 기술력을 갖춘 기업이 글로벌 무대로 도약하기 위한 중요한 성장 플랫폼 중 하나”라며 “포항의 스타트업들이 CES 2027을 발판으로 세계 시장에 도전할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.