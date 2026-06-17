“저 車번호 7777이야!” 어떻게 받나 했더니…접대받은 공무원들, 번호 빼돌렸다

세줄 요약 광주 서구 차량등록팀 전·현직 공무원 10명이 3년간 골드번호를 대행업체에 넘기고 식사 접대까지 받은 사실이 감사에서 적발됐다. 일반 민원인 번호를 임의 등록 뒤 취소·경정하는 방식으로 약 350건을 조작했고, 서구는 징계와 행정처분을 예고했다. 광주 서구 차량등록팀 골드번호 유출 적발

대행업체 청탁 수용, 식사 접대 정황 확인

약 350건 조작, 징계·행정처분 예고

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‘7777’ ‘1004’ 등 숫자가 반복되거나 특정한 의미가 담긴 이른바 ‘황금 번호’를 빼돌리고 차량 등록 대행업체로부터 식사를 제공받은 구청 공무원들이 감사에 무더기 적발됐다.광주 서구는 교통행정과 차량등록팀 전·현직 직원 10명을 신분상 조치한다고 17일 밝혔다.구에 따르면 이들은 2023년부터 올해 2월 9일까지 3년에 걸쳐 자동차등록번호판의 특정 선호번호(골드번호)를 대행업체에 넘겼다.자동차 번호는 무작위 추출한 10개 번호 중 1개를 차주가 선택해 등록해야 한다. 그러나 이들은 골드번호로 구분되는 4자리 동일번호(5555, 4444 등), 3자리 동일번호(6999, 8880 등), 천·백 단위 번호(9000, 5000 등), 상징적 번호(1004, 9111 등) 등을 대행업체가 지정해 준 이들에게 주기 위해 시스템을 임의 조작했다.일반 민원인 차량에 황금 번호를 임의로 등록한 뒤 곧바로 ‘취소’ 혹은 ‘경정 등록’해 확보해두는 방식이었다. 빼돌린 번호는 주로 고가 외제 차에 배정됐다.감사로부터 확인된 이들의 위반 건수는 약 350건에 달하는 것으로 조사됐다.광주 서구는 조사를 통해 이들이 등록 대행업체로부터 골드번호 확보 청탁을 수용했음을 확인했고, 일부 업무 담당자(공무직 포함 5명)의 경우 식사 접대를 받은 것을 파악했다.서구는 감사 대상자 16명 중 10명이 조작에 가담했음을 파악하고 그중 6명을 징계(중징계 3명·경징계 3명) 의결하고, 나머지 4명을 행정 처분(훈계 1명·주의 3명)할 방침이다.이승규 감사담당관은 “자동차 등록 업무는 업무 담당자의 처리로 완결되는 특성상 실시간 통제가 불가능함을 인정했다”며 “이에 따라 부서장은 불문, 담당 팀장은 실무 관행 통제에 대한 관리적 책임을 적용해 ‘훈계’ 처분했다”고 밝혔다.그러면서 “시스템 취약점 보완 등 재발 방지를 위해 개선안을 마련하겠다”고 덧붙였다.