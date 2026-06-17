구자열 원주시장 당선인 광폭 행보…“시민과 소통”

민생 현장 찾아 목소리 청취

시홈페이지에 ‘소통광장’ 개설

우상호 지사 당선인과 협력 모색

이미지 확대 구자열(가운데) 강원 원주시장 당선인이 15일 시민주권시대 준비위원회 사무실에서 현안을 논의하고 있다. 준비위 제공 닫기 이미지 확대 보기 구자열(가운데) 강원 원주시장 당선인이 15일 시민주권시대 준비위원회 사무실에서 현안을 논의하고 있다. 준비위 제공

이미지 확대 구자열 강원 원주시장 당선인이 시민과 소통을 위해 시홈페이지에 개설한 ‘시민주권시대 소통광장’. 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 구자열 강원 원주시장 당선인이 시민과 소통을 위해 시홈페이지에 개설한 ‘시민주권시대 소통광장’. 화면 캡처

세줄 요약 구자열 원주시장 당선인이 취임 전부터 도와 협력체제를 구축하고 민생 현장을 찾아 광폭 행보를 이어갔다. 우상호 도지사 당선인과 의료 AI 산업단지, 옛 종축장 부지, 국방 드론 클러스터 등 현안을 논의했고, 시민 소통광장도 열어 생활 민원을 폭넓게 수렴했다. 도지사 당선인과 지역 현안 협력 논의

맨발걷기 축제 찾아 시민 목소리 청취

소통광장 개설로 민생 제안 폭넓게 수렴

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구자열 강원 원주시장 당선인이 도와 협력체제 구축에 나서고, 민생 현장에서 소통을 이어가는 등 취임 전부터 광폭 행보를 보이고 있다.구 당선인은 17일 오후 시장직 인수위원회인 시민주권시대 준비위원회 사무실에서 우상호 도지사 당선인과 간담회를 갖고 지역 현안 해결과 공약 이행을 위한 협력을 모색한다. 이날 양 측은 공동 공약인 서원주 의료 AI 앵커 연구산업단지 조성과 반곡동 옛 종축장 부지 활용 방안에 대해 심도 있게 논의한다. 또 우 당선인 공약인 원주권 국방 드론 클러스터 조성을 위한 협력을 다짐하기도 한다. 구 당선인은 “공약 구체화를 위해 손을 맞잡는다”며 “앞으로 지역 발전을 위한 전략을 고민하는 소통 채널을 가동할 것”이라고 말했다.구 당선인은 앞선 13일 단구공원에서 열린 맨발 걷기 축제를 찾아 시민 목소리에 귀 기울였다. 이 자리에서 구 당선인은 “원주를 걷기도시로 만드는 것도 목표 중 하나”라고 설명했다.15일에는 시민 의견을 폭넓게 청취하기 위해 시홈페이지에 ‘시민주권시대 소통광장’을 개설했다. 오는 30일까지 운영되는 소통광장에서는 시정 전 분야에 걸쳐 당선인에게 바라는 점을 누구나 자유롭게 게재할 수 있다. 소통광장에는 17일 현재 대중교통 및 보행 환경 개선, 공항버스 운행시간 확대, 전기차 보조금 상향, 기업도시 악취 해결, 혁신도시 초입 야간조명 개선, 원주천 편의시설 확충 등 민생과 직결된 제안과 요청의 글이 75건 올라와 있다.구 당선인은 “생활비 부담에 힘겨워하는 젊은 부부, 돌봄 걱정을 하는 부모, 일자리 부족으로 고민하는 청년, 어려움을 겪는 소상공인과 어르신들의 이야기를 결코 잊지 않을 것”이라며 “시민이 진정한 주인이 되는 시민주권시대를 반드시 완성하겠다”고 전했다.