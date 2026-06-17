2026 부산원아시아페스티벌 27~28일 아시아드경기장서 열려

세줄 요약 2026 부산원아시아페스티벌이 27~28일 부산아시아드주경기장에서 열렸다. 10주년을 맞은 BOF는 악뮤, 트레저, 라이즈, 이영지 등 글로벌 K-POP 아티스트 공연과 함께 부산의 전시·관광·웹툰 체험존을 운영했다. 부산원아시아페스티벌 27~28일 아시아드경기장 개최

10주년 BOF, K-POP 아티스트 대거 출연

부산 체험존·관광·웹툰 부스 등 운영

이미지 확대 2026 BOF with NOL 라인업 아티스트. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 BOF with NOL 라인업 아티스트. 부산시 제공

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2026 부산원아시아페스티벌(BOF·Busan One Asia Festival)이 27, 28일 부산아시아드주경기장에서 열린다.올해로 10주년을 맞은 BOF는 부산 대표 한류 축제로, 이번에는 2016년을 시작으로 지난 10년간 축적해 온 콘텐츠 자산을 K-POP 공연과 함께 선보인다.27~28일 빅 콘서트에서는 글로벌 K-POP 아티스트들이 대거 출연한다. 27일에는 악뮤, 에잇턴, 유노윤호, 크래비티, 키키, 트레저, 하츠웨이브, 해찬, 닉시, 28일에는 라이즈, 아이덴티티, 에반, 이영지, 장한음, 킥플립, 트리플에스, 하츠투하츠, 김소희가 무대의 주인공이다.이번 행사는 부산만의 차별화된 지역 콘텐츠와 글로벌 K-컬처를 융합한 체험형 프로그램을 다채롭게 선보인다.아시아드주경기장 하늘길 일원에는 부산의 라이프스타일과 K-컬처가 함께하는 전시 체험존, 영화로 보는 부산, 부산 인디커넥트 페스티벌, 웹툰으로 만나는 부산 여행, 아티스트 픽 부산 관광, 그 외 다양한 부산 콘텐츠 기업 홍보·체험 부스 등을 운영한다.