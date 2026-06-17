담뱃불로 신체 지지고 속옷 벗겨 촬영하며 “촉법소년이라 괜찮아”… 지적장애 또래 집단폭행한 중학생들

세줄 요약 충남 천안에서 지적장애가 있는 중3 학생이 또래 7명에게 2시간 넘게 집단폭행을 당한 사건이 알려졌다. 담뱃불로 몸을 지지고 속옷을 벗겨 촬영한 정황도 나왔고, 주도 학생은 촉법소년을 언급하며 괜찮다고 말한 것으로 전해졌다. 지적장애 중학생 대상 2시간 집단폭행 발생

담뱃불 지짐·속옷 촬영 등 가혹행위 정황

촉법소년 언급한 주도 학생 포함 7명 수사

이미지 확대 지난달 26일 밤 충남 천안시의 한 야외쉼터에서 지적장애가 있는 중2 학생을 또래들이 끌고가며 폭행하는 모습. MBC 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 26일 밤 충남 천안시의 한 야외쉼터에서 지적장애가 있는 중2 학생을 또래들이 끌고가며 폭행하는 모습. MBC 보도화면 캡처

이미지 확대 지난달 26일 밤 충남 천안시의 한 야외쉼터에서 지적장애가 있는 중2 학생을 또래들이 땅에 쓰러뜨린 뒤 발로 차는 등 폭행하는 모습. MBC 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 26일 밤 충남 천안시의 한 야외쉼터에서 지적장애가 있는 중2 학생을 또래들이 땅에 쓰러뜨린 뒤 발로 차는 등 폭행하는 모습. MBC 보도화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안에서 지적장애가 있는 중학생을 또래들이 2시간 넘게 집단폭행한 사건이 벌어져 충격을 안긴 가운데 당시 범행을 주도한 학생이 “촉법소년이라 괜찮다”고 말했다는 피해자 진술이 전해졌다.지난 16일 MBC 보도에 따르면 지난달 26일 어두운 밤 시간대 천안시 직산읍에 있는 야외쉼터 등에서 지적장애가 있는 중3 학생 A군을 집단 폭행한 혐의로 7명이 경찰 수사를 받고 있다.인근 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 영상을 보면 학생 무리가 학생 한 명을 둘러싸고 때리기 시작한다. 이들은 피해자의 머리채를 잡고 끌고 다니고 몸 위에 올라타 얼굴을 때린다.심지어 근처 건물 옥상으로 끌고 가 담뱃불로 몸을 지지기까지 한 것으로 전해졌다.A군의 부모는 “강제적으로 벗으라고 해서 속옷도 내려서 그 영상을 한 1~2분 정도 찍었다”고 MBC에 말했다. 또 “강제로 입을 열어서 달팽이를 먹였다”고도 전했다.집단폭행을 주도한 학생은 중2 학생으로, 만 14세 미만 촉법소년으로 알려졌다.이 학생은 폭행 당시 ‘나는 촉법소년이니까 신고해도 상관없다’, ‘걸려도 소년원 안 간다’, ‘또 신고하면 협박하고 때린다’고 말하며 계속 때렸다고 A군은 진술했다.가해 학생들 중 한 명은 두 달 전 학교폭력으로 신고를 당하자 보복 폭행에 나선 것으로 알려졌다.학교폭력 신고를 해도 일주일 출석 정지가 전부였고, 폭언과 괴롭힘은 또다시 반복됐다고 MBC는 전했다.A군은 “두 명의 선생님이 도와줬는데 다른 선생님들은 안 도와줬다. 가해자들을 소년원 보내달라. 다시는 안 보고 싶다”고 호소했다.경찰은 가해 학생 7명을 집단폭행, 성폭력처벌법상 촬영 등 혐의로 입건해 수사하고 있다. 이들 가운데 2명은 촉법소년에 해당해 형사처벌 없이 법원 소년부로 송치될 전망이다.