숙명여대, 한국마이크로소프트와 1학기 캡스톤디자인 정규과목 마무리

이미지 확대 지난 12일 기업연계형 캡스톤디자인 교과목 최종 발표회를 마친 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 숙명여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 12일 기업연계형 캡스톤디자인 교과목 최종 발표회를 마친 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 숙명여대 제공

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숙명여자대학교는 한국마이크로소프트와 공동 운영한 2026학년도 1학기 기업연계형 캡스톤디자인 교과목이 지난 12일 최종 발표회를 끝으로 마무리됐다고 17일 밝혔다.이번 교과목은 경영학부 전공생 50명이 참여한 가운데 ‘마케팅전략’을 주제로 진행됐다. 학생들은 생성형 인공지능(AI) 서비스인 마이크로소프트 코파일럿(Copilot)과 최신 코파일럿+ PC를 활용해 삼성전자 노트북의 브랜드 인지도를 높이고 사용자층을 확대하기 위한 마케팅 전략을 수립했다. 학기 중에는 한국마이크로소프트 본사를 방문해 생성형 AI가 업무 방식과 마케팅 전략 수립에 미치는 영향을 직접 체험하는 시간도 가졌다.최종 발표회에서는 팀별 프로젝트 결과 발표와 함께 혁신성과 실현 가능성을 기준으로 우수팀을 선정해 시상했다. 수강생 전원에게는 한 학기 과정을 이수한 뒤 마이크로소프트 공식 인증서가 수여됐다.숙명여대 관계자는 “이번 수업은 한국마이크로소프트가 과제 기획 단계부터 멘토링, 최종 평가까지 전 과정에 참여한 실무형 산학협력 교육이라는 점에서 의미를 더했다”면서 “숙명여대는 대학혁신지원사업과 대학일자리플러스센터 사업을 기반으로 기업 현안을 해결하는 캡스톤디자인 교과목 운영을 적극 지원하고 있다”고 전했다.