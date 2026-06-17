경북도, 민선 9기 맞아 조직개편…식품한류산업국·지방정부전략국 신설

이철우 지사 “반도체산업에 버금가도록 식품산업 세계화 추진”
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경북도는 민선 9기 도정 핵심 정책 추진을 위해 식품한류산업국과 지방정부전략국을 신설하고 저출생극복본부 등은 폐지한다고 17일 밝혔다.
도는 이러한 내용의 행정기구 설치 조례 일부개정 조례안 및 공무원 정원 조례 일부개정 조례안을 입법 예고했다.
신설되는 식품한류산업국은 식품 생산, 가공, 유통, 세계화 등 식품과 한류를 연계한 사항을 담당한다.
지방정부전략국은 폐지하는 저출생극복본부, 지방시대정책국 업무를 맡는다. 이어 광역행정, 인구정책, 저출생 대응 정책, 아이·여성정책, 가족복지, 교육정책 등에 관한 사항을 추진한다.
저출생극복본부, 지방시대정책국과 함께 한시 기구인 APEC준비지원단도 폐지된다.
대변인실은 기존 과(4급) 단위에서 국(3급) 단위 기구로 개편된다.
메타AI과학국은 과학산업국으로 명칭이 바뀐다.
3선 임만균 서울시의회 환경수자원위원장, 제12대 전반기 의장 출마… “강하고 유능한 의회 만들 것”
제12대 서울시의회에서 더불어민주당은 전체 118석 가운데 80석을 확보하며 4년 만에 시의회 주도권을 되찾았다. 3선 임만균 서울시의회 환경수자원위원장이 제12대 전반기 의장 선거 출마를 공식 선언했다. 공인노무사 출신인 임 의원은 노동 현장에서 노사 간 이견을 조정하며 소통 역량을 증명해 왔다. 그의 전문성은 도시 분야로도 이어진다. 제10·11대 서울시의회에서 도시계획 상임위 활동을 펼치며 6년간 지역 발전의 기틀을 다졌고, 도시행정학 석사 학위를 취득하며 전문성을 한층 더 끌어올렸다. 이처럼 이론과 실무를 총망라한 그는 명실상부한 ‘도시계획 최고 전문가’다. 과거 관악청년회의소(JCI) 회장직을 성공적으로 수행하며 검증된 리더십을 보여주었다. 정치적으로는 한쪽에 치우치지 않는 균형 잡힌 시각과 합리적인 의사결정으로 동료 의원들 사이에서 두터운 신뢰를 쌓아왔다. 언제나 신중하면서도 소신과 원칙을 잃지 않는 그의 정치철학은, 제12대 서울시의회 전반기를 이끌어갈 강력한 자산으로 기대감을 모으고 있다. 제12대 서울시의회는 더불어민주당이 압도적 다수 의석을 확보했으나 서울시 행정부는 오세훈 시장이 이끌고 있다. 이에 오세훈 시정에서 제기된 각종 논란과
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도는 도의회 의결을 거쳐 다음 달 새로운 조직을 출범할 계획이다.
세줄 요약
- 민선 9기 맞아 경북도 조직개편 추진
- 식품한류산업국·지방정부전략국 신설
- 저출생극복본부·APEC준비지원단 폐지
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