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순천 도심에서 야밤 무단횡단하던 50대 여성 사망

최종필 기자
최종필 기자
입력 2026-06-17 08:00
수정 2026-06-17 08:00
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세줄 요약
  • 야밤 순천 도심 무단횡단 사고 발생
  • 50대 여성 숨지고 남편·운전자 부상
  • 경찰, 음주 여부 제외 후 경위 조사
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순천 조례동에서 발생한 무단 횡단 사고 현장
순천 조례동에서 발생한 무단 횡단 사고 현장


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순천 조례동에서 발생한 무단 횡단 사고 현장
순천 조례동에서 발생한 무단 횡단 사고 현장


순천 도심에서 야밤에 무단횡단을 하던 50대 여성이 차에 치여 숨졌다.

17일 순천경찰서에 따르면 이날 오전 0시 5분쯤 조례초등학교에서 제일병원 방향으로 무단횡단하던 A(54·여)씨 부부가 성가롤로병원 방면으로 진행하던 싼타페 차량에 부딪치는 사고가 발생했다.

이 충격으로 A씨는 병원으로 급히 이송됐으나 오전 1시 2분 급성 심정지 상태로 숨졌다. 남편은 경상 상태로 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

운전자 B(48)씨도 충격 후 인근 가로수를 들이받으면서 가슴 등을 다쳐 병원 치료를 받고 있다.

경찰 조사 결과 음주운전은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 B씨를 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 입건하고 구체적인 사고 경위를 조사할 방침이다.
최종필 기자
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