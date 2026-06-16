“나도 임신했다”…임산부석 차지한 중년여성 목격담 갑론을박

세줄 요약 만삭 임산부가 지하철 임산부 배려석에 앉은 중년 여성에게 자리를 양보해 달라고 요청했지만 “나도 임신했다”는 답을 들었다는 사연이 전해졌다. 사진과 함께 올라온 글을 두고 배려석 취지와 이용 기준, 사진 공개의 적절성을 둘러싼 갑론을박이 이어졌다. 만삭 임산부, 지하철 배려석 양보 요청

중년 여성 “나도 임신했다” 답변 논란

배려석 취지·사진 공개 적절성 갑론을박

이미지 확대 15일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘1호선에서 벌어진 일’이라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 만삭 임산부라고 밝힌 작성자 A씨는 “지하철에서 50대로 추정되는 여성분께 임산부석 양보를 요청했더니 ‘나도 임신했다’고 말했다”고 주장했다. 2026.6.15 보배드림 닫기 이미지 확대 보기 15일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘1호선에서 벌어진 일’이라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 만삭 임산부라고 밝힌 작성자 A씨는 “지하철에서 50대로 추정되는 여성분께 임산부석 양보를 요청했더니 ‘나도 임신했다’고 말했다”고 주장했다. 2026.6.15 보배드림

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만삭 임산부가 지하철 임산부 배려석에 앉아 있던 중년 여성에게 자리 양보를 요청했다가 “나도 임신했다”는 답변을 들었다는 사연이 전해져 임산부 배려석 이용 기준을 둘러싼 논쟁이 일고 있다.지난 15일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘1호선에서 벌어진 일’이라는 제목의 글이 올라왔다.자신을 만삭 임산부라고 밝힌 작성자 A씨는 “지하철에서 50대로 추정되는 여성분께 임산부석 양보를 요청했더니 ‘나도 임신했다’고 말했다”고 주장했다.A씨는 당시 1호선을 이용하던 중이었다며 임산부 배려석 이용을 요청했지만 상대 여성이 자리를 비켜주지 않았다고 설명했다.함께 공개된 사진에는 분홍색 임산부 배려석에 마스크를 쓴 중년 여성이 앉아 휴대전화를 보고 있는 모습이 담겼다. 자리 양보를 요청한 A씨의 가방에는 임산부임을 알리는 분홍색 배지가 부착돼 있었던 것으로 전해졌다.사연이 알려지자 온라인에서는 다양한 반응이 나왔다.일부 누리꾼들은 “임산부 배려석 취지를 생각해야 한다”, “만삭 임산부라면 배려가 필요하다”, “양보했으면 좋았을 것”이라는 의견을 냈다.반면 “임산부석은 배려석이지 강제 좌석은 아니다”, “겉모습만 보고 임신 여부를 판단할 수 없다”, “동의 없이 사진을 공개하는 것은 신중해야 한다”는 반응도 이어졌다.일부에서는 임산부 배려석 운영 방식을 개선해야 한다며 실질적으로 이용 대상자를 배려할 수 있는 제도적 보완이 필요하다는 의견도 제기됐다.다만 작성자의 주장 외에 정확한 당시 상황이나 작성자가 실제 임산부인지 등은 확인되지 않았다.