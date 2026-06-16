부산시 공무원들 “새 시장에게 바라는 건 공정한 조직문화”

공무원노조 설문…간부 평가도 병행 ‘42.57%는 긍정, 19.35%는 부정 평가’

워스트 간부 선정 주된 이유는 ‘갑질·책임 전가’

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청사. 부산시 제공

세줄 요약 부산공무원노조 설문에서 조합원들은 민선 9기 부산시장에게 공정한 조직문화 조성을 최우선 과제로 꼽았다. 결원 충원과 조직 확대, 악성 민원 대응도 뒤를 이었다. 간부 평가는 엇갈렸고, 갑질과 책임 전가가 워스트 간부 선정 이유로 지적됐다. 공정한 승진·인정 문화 조성 요구

결원 충원과 조직 확대 필요 제기

갑질·책임 전가 간부에 불만 표출

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부산공무원노동조합은 시 공무원은 민선 9기 새 시장에게 공정한 조직 문화 조성을 최우선적으로 희망하는 것으로 나타났다고 16일 밝혔다.노조는 조합원을 대상으로 지난 6월 ‘2026년 일하고 싶은 직장 문화 정착 및 개선 방안 마련을 위한 존경하는 간부·갑질 간부 및 민선 9기 시장에게 바란다’라는 제목으로 설문조사를 실시했다. 조사에는 시 공무원 등 중심으로 2천800여명의 조합원이 참여했다.조사 결과 ‘민선 9기 부산시장에게 바란다’ 항목에서 응답자 32.0%가 ‘일한 만큼 승진하고 일한 만큼 인정받을 수 있는 공정한 조직문화 조성’을 최우선 과제로 선택했다.이어 ‘결원 충원 및 정원·조직 확대’, ‘악성 민원 및 직장 내 괴롭힘에 대한 적극 대응’ 등을 꼽았다.시 간부 공무원에 대한 인식을 묻는 항목에서는 업무 추진 방향 제시 및 문제 해결 능력 등 간부의 자질에 대해 긍정적으로 평가한 응답이 42.57%로 나타났다. 반면 19.35%는 간부 공무원에 대해 부정적 인식을 가지고 있는 것으로 조사됐다.존경하는 간부, 워스트 간부 선정 항목도 있었는데 특정 간부를 워스트 간부로 선정한 사유로 응답자의 44.0%가 인격모독 등 갑질 행위, 업무 무지, 책임 전가, 대안 없는 문제 제기 등을 주요 이유로 꼽았다.‘일하고 싶은 직장문화 정착 및 세대 간 갈등 해소를 위한 의견’ 조사에서는 응답자 30.0%가 상호존중과 소통을 제안했다.선호 부서는 인사과, 총무과, 기획담당관, 부산광역시의회 순으로 나타났고, 기피 부서는 교통국, 시민안전실, 사회복지국 순으로 조사됐다.한편, 존경하는 간부 공무원’ 부문에서는 최만재 미래에너지산업과장, 김귀옥 청년산학국장, 윤정노 기획관, 이선수 상수도사업본부 시설관리사업소장이 선정됐다.