“모자 왜 안 벗어” 장원영 ‘출국심사’ 논란에…공항공사 “안내 강화할 것”

“모자 살짝 들고 마스크 내려”

장원영 출국심사 ‘불공정’ 논란

한국공항공사 “문제 없어…절차 안내할 것”

이미지 확대 그룹 아이브 멤버 장원영(왼쪽)이 지난달 30일 김포국제공항을 통해 출국하는 과정에서 출국심사를 받는 모습.(오른쪽) 자료 : 스레드·장원영 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 그룹 아이브 멤버 장원영(왼쪽)이 지난달 30일 김포국제공항을 통해 출국하는 과정에서 출국심사를 받는 모습.(오른쪽) 자료 : 스레드·장원영 인스타그램

세줄 요약 장원영의 김포공항 출국심사 장면이 SNS에서 논란이 되자 한국공항공사가 신분 확인 절차를 더 적극적으로 안내하겠다고 밝혔다. 공사는 전국 14개 공항에 모자·선글라스·마스크 제거 기준을 홈페이지와 현장에 게시하는 방안을 검토 중이다. 얼굴 식별이 어렵다고 판단되면 완전히 벗어달라고 추가 요청한다고 설명했다. 장원영 출국심사 영상 확산, 기준 논란 촉발

공항공사, 14개 공항 안내 문구 게시 검토

모자·마스크 제거 요청 기준 사전 홍보 계획

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그룹 아이브 멤버 장원영이 공항을 통해 출국하는 과정에서 신분 확인이 제대로 이뤄졌는지를 둘러싸고 소셜미디어(SNS)에서 논란이 벌어진 가운데, 한국공항공사가 “신분 확인 절차를 적극적으로 안내 및 홍보하겠다”는 입장을 밝혔다.16일 항공업계에 따르면 공사는 김포국제공항, 제주국제공항 등 전국 14개 공항에서 인천국제공항과 동일하게 적용되는 신원 확인 안내 문구를 마련해 홈페이지와 공항 현장 등에 게시하는 방안을 검토하고 있다.공사 측은 전국 14개 공항에서 신분 확인 시 공사의 ‘항공보안표준절차서’에 의거해 승객의 얼굴을 가리는 모자나 선글라스, 마스크 등을 제거할 것을 구두로 요청하며, 직원이 신분증 사진과 실제 얼굴을 대조하는 과정에서 식별이 어렵다고 판단할 경우 완전히 벗어줄 것을 추가 요청하고 있다고 설명했다.그러면서 이러한 내용을 사전에 안내하는 문구를 홈페이지에 올리는 등 다양한 방법을 통해 공항 이용객들이 사전에 알 수 있도록 홍보할 계획이라고 설명했다.공항에서의 ‘출국 심사’ 절차 논란은 앞서 장원영이 지난달 30일 중국에서의 일정을 위해 김포국제공항을 통해 출국하는 모습을 촬영한 영상이 SNS에서 확산하면서 불거졌다.당시 장원영은 모자를 쓰고 마스크를 착용한 채 출국심사대에 섰는데, 신분을 확인하는 과정에서 공항 직원의 요청에 장원영은 모자를 들어올리고 마스크를 내렸다.이에 대해 네티즌들은 “연예인은 모자를 살짝 들어올리기만 해도 되냐”며 형평성 문제를 제기했다. 출국 심사 때 모자와 마스크 등을 완전히 벗는 게 원칙이 아니냐는 것이다.한 네티즌은 국민신문고를 통해 “김포공항 국제선 출국장의 신원 확인 기준을 보다 명확히 안내해 달라”는 민원을 제기하기도 했다. 이 민원인은 유명인이나 정치인, 기업인 등에게도 일반 승객과 동일한 기준이 적용되는지 확인해줄 것을 요청했다.공사는 이 민원을 오는 23일까지 처리할 예정이지만, 공사 측은 한 언론과의 인터뷰를 통해 장원영의 출국심사는 절차상 문제가 없었다는 뜻을 밝혔다.공사 관계자는 텐아시아를 통해 “영상을 봤을 때 장원영은 마스크를 두 번 내렸다. 모자도 완전히 벗을 필요가 없다”면서 “근무자가 실물과 여권 사진이 일치한다는 판단을 할 수 있을 정도면 된다. 현장 근무자의 확인 요청 방식은 사람마다 다를 수는 있다”고 설명했다.