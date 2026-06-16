[속보] 종합특검, ‘관저 이전 감사 무마 의혹’ 감사원 간부 구속영장 청구

세줄 요약 종합특검이 윤석열 정부 시절 관저 이전 감사 무마 의혹을 수사하며 당시 감사를 주도한 감사원 간부 A씨의 구속영장을 청구했다. A씨는 증거 서류를 조작해 허위 보고서를 작성한 혐의를 받고 있다. 특검은 윗선 개입 여부도 살필 예정이다. 종합특검, 관저 이전 감사 무마 의혹 수사 착수

감사원 간부 A씨, 허위공문서 작성 혐의 구속영장

특검, 윗선 개입 여부와 보고서 작성 경위 추적

이미지 확대 서울 종로구 삼청동 감사원 전경. 2014.1.13 박지환 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 삼청동 감사원 전경. 2014.1.13 박지환

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윤석열 정부 시절 감사원이 대통령 관저 이전 감사를 제대로 하지 않고 무마했다는 의혹을 수사 중인 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 당시 감사를 주도한 핵심 인물인 감사원 간부의 신병 확보에 나섰다.16일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 오후 현직 감사원 간부 A씨에 대해 허위공문서 작성 등 혐의로 구속영장을 청구했다.A씨는 대통령실 관저 이전 관련 감사단의 단장을 맡아 감사를 이끌면서 관련 증거 서류를 조작하는 방식으로 허위 보고서를 작성한 혐의를 받고 있다.윤 전 대통령은 당선 후 대통령 집무실을 용산 국방부 청사로, 관저는 옛 외교부 장관 공관으로 각각 옮긴 바 있다.이후 이전 공사 업체 선정 과정과 공사비를 둘러싼 의혹이 잇따라 불거졌다. 감사원은 2022년 10월 국민감사 청구를 받은 지 약 2년 만에 감사보고서를 공개했다. 그러나 업체 선정 경위와 김건희 여사 개입 여부는 끝내 규명하지 않아 논란이 됐다.특검팀은 지난달 14일 감사원과 유병호 감사위원 등을 압수수색해 관련 자료를 확보한 데 이어 감사원 관계자들을 차례로 불러 보고서 작성 경위와 지시 사항 등을 조사했다. 특검팀은 A씨 신병을 확보한 뒤 윗선의 관여 여부를 본격적으로 수사할 방침이다.