경북 두 번째 ‘트리플 크라운 소방관’ 탄생…화재·구조·구급 전문성 겸비

세줄 요약 포항북부소방서 최웅식 소방장이 인명구조사와 응급구조사 1급에 이어 화재대응능력 1급까지 취득해 경북 두 번째 트리플 크라운 소방관이 됐다. 수난사고 신속대응팀, 신속동료구조팀 교관, 국제구조대원, 하트세이버 선정으로 전문성을 인정받았다. 화재·구조·구급 3개 분야 1급 자격 취득

경북 두 번째 트리플 크라운 소방관 탄생

수난대응·동료구조·국제구조대원 활동

이미지 확대 경북 포항북부소방서 최웅식 소방장. 포항북부소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항북부소방서 최웅식 소방장. 포항북부소방서 제공

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경북 소방 공무원 중 두 번째 ‘트리플 크라운 소방관’이 탄생했다.포항북부소방서는 최웅식(46) 소방장이 ‘트리플 크라운 소방관’ 자격을 얻었다고 16일 밝혔다. 2024년 같은 소방서 소속 최기승 소방위가 최초로 달성한 뒤 연이은 쾌거다.트리플 크라운 소방관은 소방 핵심 업무 3개 분야인 화재·구조·구급에서 모두 1급 자격을 취득한 소방관을 뜻한다. 최 소방장은 인명구조사, 응급구조사 분야에서 1급 자격을 획득한 뒤 지난 12일 화재대응능력 1급을 취득했다.전국 소방 공무원 중에서도 3개 분야 모두 1급 자격을 취득한 인원은 극소수다.뿐만 아니라 그는 전문 잠수 능력을 바탕으로 ‘경북 수난사고 신속대응팀’ 대원, 화재 현장에서 고립된 동료 소방관을 구출하는 ‘신속동료구조팀’ 훈련 교관으로 활동 중이다. 치열한 경쟁을 뚫고 올해 국제구조대원으로 선발됐다.최근에는 심정지 환자의 생명을 구하고 일상 회복에 기여해 ‘2026년 상반기 하트세이버’에도 선정됐다.최 소방장은 “인명 구조 트렌드가 변해 어느 한 분야만 알아서는 안 된다”며 “현장에서 구조와 구급 활동이 동시에 이루어질 수 있도록 노력해야 한다”고 강조했다.