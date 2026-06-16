경북 경주 KTX~도심 접근성 향상 기대…도로 확장 마무리

세줄 요약 경주 KTX역세권과 도심을 연결하는 지방도 904호선 광명~화천 구간이 확장 공사를 마치고 30일 전면 개통했다. 총 1.6㎞를 왕복 4차로로 넓혀 역세권 개발과 공동주택 입주에 따른 교통 수요를 뒷받침한다. 도심 접근성 향상과 물류 개선, 정체 완화 효과도 기대된다. 광명~화천 도로 확장 마무리, 30일 전면 개통

KTX 경주역세권-도심 연결 축 강화, 접근성 개선

산업·연구시설 물류 여건 개선, 정체 완화 기대

이미지 확대 경북 경주시 KTX 경주역과 역세권 아파트단지 일원. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 KTX 경주역과 역세권 아파트단지 일원. 경주시 제공

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경북 경주 고속철도(KTX) 역세권과 도심을 잇는 도로가 개통되면서 접근성이 개선될 전망이다.시는 KTX 경주역세권과 도심을 잇는 지방도 904호선 광명~화천 간 도로 확장공사가 마무리 단계에 접어들면서 오는 30일 개통한다고 16일 밝혔다.사업은 광명동 광명삼거리에서 KTX 경주역세권을 잇는 총연장 1.6㎞ 구간을 왕복 4차로로 확장하기 위해 진행됐다. 경북도가 시행해 총사업비 211억원이 투입됐다. 지난 4월 광명삼거리~제1화천교 구간 0.7㎞를 우선 개통한 뒤 제1화천교~반도유보라아파트 0.9㎞ 구간 공사를 마치면서 완전 개통한다.광명~화천 도로는 광명삼거리에서 KTX 경주역세권과 대규모 공동주택단지를 연결하는 핵심 교통축이다. 역세권 개발과 공동주택 입주에 따른 교통 수요 증가에 대응하고, 도심과 역세권 간 접근성을 높이기 위해 추진됐다.시는 도로 개통으로 양성자가속기연구센터를 비롯한 인근 산업·연구시설 접근성과 물류 여건이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다. 또한 도로 선형 개선과 차로 확충으로 상습 정체 해소와 교통사고 위험 감소에도 도움이 될 전망이다.주낙영 경주시장은 “광명~화천 도로 확장공사로 KTX 경주역세권과 도심을 잇는 교통망이 한층 강화됐다”며 “시민들의 교통 편의를 높이고 지역 균형발전과 역세권 활성화를 뒷받침할 수 있도록 도로 인프라 확충에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.