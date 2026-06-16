“북항을 ‘해양판 행복도시’로”…부산 시민단체, 민선9기에 정책과제 제언

세줄 요약 부산 시민단체가 민선 9기 출범을 앞두고 해양수도 완성을 위한 17개 정책과제를 제시했다. 해수부와 해양 공공기관 이전, HMM 등 해운기업 집적, 해사법원 활성화, 북항의 해양 행정·금융 기능 강화가 핵심이다. 민선 9기 앞두고 해양수도 부산 과제 제안

해수부·해양 공공기관 우선 이전 주장

북항 해양 행정·금융 거점화 요구

해양수도부산발전협의회와 지방분권균형발전부산시민연대 등 부산지역 시민단체가 16일 부산시의회에서 민선 9기 부산시정에 주요 정책과제를 제언하는 기자회견을 열고 있다. 지방분권균형발전부산시민연대 제공 닫기 이미지 확대 보기 해양수도부산발전협의회와 지방분권균형발전부산시민연대 등 부산지역 시민단체가 16일 부산시의회에서 민선 9기 부산시정에 주요 정책과제를 제언하는 기자회견을 열고 있다. 지방분권균형발전부산시민연대 제공

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부산지역 시민단체가 민선 9기 출범을 앞두고 ‘해양수도’ 완성을 위한 17가지 정책과제를 제시했다.해양수도부산발전협의회, 지방분권균형발전부산시민연대 등 지역 시민단체는 16일 기자회견을 열고 민선 9기 성공적인 부산시정을 위한 17개 정책 과제를 제안했다.이들 단체는 “드디어 ‘해양수도 부산’이 구체화되기 시작하면서 부산의 미래 30년을 결정하는 중대한 분기점이 다가온 만큼, 민선 9기 시정은 어느 때보다 중요하다”면서 “전재수 당선인이 ‘해양수도 부산’ 비전을 구체화하고, 시민 삶의 질을 획기적으로 개선하는 정책을 추진해야 한다”라고 강조했다.단체는 해양수산 공공기관 이전을 첫 번째 주요 정책 과제로 꼽았다. 공공기관 2차 이전과 분리해 해양수산 공공기관 이전을 우선 추진해야 부산이 명실상부 해양수도로 기능할 수 있다는 게 이들의 주장이다.이어 이전해야 할 기관으로 해양수산과학기술진흥원, 한국해양교통안전공단, 한국어촌어항공단, 해양환경공단, 한국항로표지기술원, 한국해양조사협회, 해수부 산하 중앙해양안전심판원을 꼽았다.HMM 등 해운 기업의 집적을 통해 해양산업, 국제비즈니스 해양수도 건설하기 위한 정부와 부산시의 적극적인 지원, 부산해사국제상사법원의 활성화를 위한 고부가가치 지식산업생태계 구축도 주문했다.해양, 물류, 스마트항만 등 동남권 핵심 산업을 육성하려고 설립을 추진 중인 동남권투자공사와 관해서는 정부 출자 비중을 51% 이상으로 늘려 국책 금융 공공기관으로서 위상과 역할을 확고히 해야 한다고 주장했다.단체들은 또 부산에 실물·파생거래 해양 금융을 연계하는 국제해양자산거래소를 설립하고 해운금융허브로 육성하고, 북항에 해양수산부와 해사법원, 아태해사중재센터, CIQ(세관·출입국관리·검역) 기관을 배치해 ‘해양판 행정중심복합도시’를 만들어야 한다고 강조했다.이외에도 미군 8부두와 55보급창 이전, 해양수도 위상에 걸맞은 해양 자치권 확보, 가덕도신공항 정상 건설과 제2활주로 추진 등이 필요하다고 덧붙였다.