‘인천 훼손 시신’ 성인으로 추정…경찰, 실종자·미귀가자 수사 집중

세줄 요약 인천 송도 재활용센터에서 발견된 훼손 시신의 신체 일부를 국과수가 감정한 결과 성인으로 추정됐다. 경찰은 당초 어린 학생 가능성도 살폈지만, 수사 범위를 실종자와 미귀가자로 좁혀 DNA 대조에 집중한다. 외국인 가능성도 열어두고 유입 경로를 추적 중이다. 송도 재활용센터 훼손 시신 발견

국과수, 성인 추정 감정 결과 통보

경찰, 실종자·미귀가자 수사 집중

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경찰이 인천 송도 재활용센터에서 발견된 ‘훼손 시신’ 사건과 관련해 실종자 위주로 수사력을 모으기로 했다. 국립과학수사연구원 감정 결과가 ‘성인’으로 추정되면서 수사 범위를 압축시킨 것이다.16일 인천 연수경찰서에 따르면 국과수는 지난 10일 송도 생활자원회수센터(이하 센터)에서 발견된 사람 왼쪽 다리를 감정한 뒤 “키 161~165㎝의 성인으로 추정된다”는 결과를 경찰에 통보했다.센터 직원이 발견해 경찰이 최초 측정한 사람 다리의 크기는 발 210㎜, 무릎 아래~발뒤꿈치 길이 약 41㎝였다. 경찰은 작은 발 크기 때문에 피해자가 어린 학생일 가능성도 염두에 두고 수사를 펼쳤다.그러나 국과수 감정 결과가 성인으로 나오면서 신체적 특징을 고려해 실종자와 미귀가자를 중심으로 유전자 정보(DNA) 확보와 대조에 주력하고 있다. 피해자가 외국인일 가능성도 배제하지 않고 있다.경찰은 또 64명으로 꾸렸던 수사본부에 인천경찰청 광역수사대 인력 40명을 추가로 투입해 훼손 시신의 유입 경로도 추적하고 있다.