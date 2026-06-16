UN 관광청 최우수관광마을 제주 동백마을… 日 미야마와 손잡고 ‘농촌관광모델’ 실험

UN 관광청 최우수관광마을 간 첫 공동 실천 협약

“관광보다 마을이 먼저”…주민 주도 농촌관광 모델 구축

국제기구도 주목… 전 세계 BTV 네트워크 공유 예정

이미지 확대 제주도와 제주관광공사는 지난 15일 일본 교토부 난탄시 미야마에서 제주 동백마을과 미야마, 제주관광공사 간 ‘최우수관광마을(Best Tourism Villages·BTV) 공동 실천 업무협약’을 체결했다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 제주관광공사는 지난 15일 일본 교토부 난탄시 미야마에서 제주 동백마을과 미야마, 제주관광공사 간 ‘최우수관광마을(Best Tourism Villages·BTV) 공동 실천 업무협약’을 체결했다. 제주관광공사 제공

이미지 확대 제주도와 제주관광공사 관계자들이 지난 15일 일본 교토부 난탄시 미야마를 방문해 최우수관광마을(Best Tourism Villages·BTV) 공동 실천 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 제주관광공사 관계자들이 지난 15일 일본 교토부 난탄시 미야마를 방문해 최우수관광마을(Best Tourism Villages·BTV) 공동 실천 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 제주관광공사 제공

세줄 요약 UN 관광청 최우수관광마을로 선정된 제주 동백마을과 일본 미야마가 지속가능한 농촌관광 모델 구축을 위해 협약을 맺었다. 두 마을은 ‘관광보다 마을이 먼저’라는 원칙 아래 전통문화와 자연유산 보전, 주민 참여 확대, 수익의 지역 환원 등을 함께 추진했다. 제주 동백마을·일본 미야마 공동협약 체결

관광보다 마을 우선 원칙과 주민 중심 실천

농촌관광 모델·교류 프로그램 단계적 추진

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“관광보다 마을이 먼저다.”유엔(UN) 관광청이 인정한 제주 동백마을과 일본 교토의 미야마 마을이 지속가능한 농촌관광 모델 구축을 위해 손을 맞잡았다. 단순한 관광객 유치 경쟁을 넘어 주민의 삶과 지역 공동체를 중심에 둔 새로운 관광 패러다임을 제시하겠다는 취지다.제주도와 제주관광공사는 지난 15일 일본 교토부 난탄시 미야마에서 제주 동백마을과 미야마, 제주관광공사 간 ‘최우수관광마을(Best Tourism Villages·BTV) 공동 실천 업무협약’을 체결했다고 16일 밝혔다.이번 협약은 UN 관광청이 선정한 최우수관광마을 인증을 계기로 형성된 국제 네트워크가 실제 협력 사업으로 이어진 사례다. 두 마을은 지역 고유의 자연과 문화유산을 보존하면서 주민 주도의 농촌관광을 실현해왔다는 공통점을 바탕으로 협력 관계를 구축했다.특히 양측은 협약과 함께 ‘관광보다 마을이 먼저’라는 원칙을 담은 공동선언문을 채택했다. 선언문에는 ▲전통문화와 자연유산 보전 ▲관광수익의 지역사회 환원 ▲주민 참여 확대 ▲청년과 미래세대를 위한 지속가능 발전 ▲국제 네트워크를 통한 공동 성장 등 7개 실천 과제가 담겼다.이를 추진하기 위한 실무협의체인 ‘BTV 리빙랩 얼라이언스’도 출범했다. 앞으로 양측은 방문객 행동수칙 마련, 주민·청년 교류 프로그램 운영, 지역 유산 발굴 및 기록, 연차보고서 발간 등을 단계적으로 추진할 계획이다.이번 협력은 세계 관광시장의 흐름 변화와도 맞닿아 있다. 국제 관광객 수가 꾸준히 증가하는 가운데 여행 수요가 대도시와 유명 관광지에서 지역의 자연·문화·생활을 체험하는 로컬관광으로 이동하고 있기 때문이다.실제로 에어비앤비가 올해 발표한 조사 결과에 따르면 아시아·태평양 지역 여행객 10명 중 9명은 농촌지역을 방문한 경험이 있으며, 91%는 향후 1년 내 재방문 의향이 있는 것으로 나타났다.UN 관광청도 이번 협력을 주목하고 있다. UN 관광청은 “최우수관광마을 간 협력이 더욱 강화되는 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “BTV가 추구하는 정신을 보여주는 혁신적 사례로, 향후 전 세계 65개국 약 300개 최우수관광마을 네트워크에 공유할 계획”이라고 밝혔다.오동정 동백고장보전연구회 회장은 “이번 협약은 단순한 교류가 아니라 세계가 인정한 두 마을이 함께 미래를 만들어가는 출발점”이라며 “동백마을의 공동체 정신과 자연유산을 지키면서 주민들에게 실질적인 도움이 되는 지속가능한 농촌관광 모델을 만들겠다”고 말했다.제주관광공사 관계자는 “이번 협력은 선언에 그치지 않고 구체적인 행동과 공동 실천으로 이어지는 새로운 국제 협력 모델”이라며 “아시아·태평양 지역을 대표하는 선도 사례로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.