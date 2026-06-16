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양양 관광플랫폼 ‘고고양양’, 3년만에 회원 3만명 돌파

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-06-16 13:33
수정 2026-06-16 13:33
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강원 양양군이 운영하는 관광 애플리케이션 ‘고고양양’ 홍보 포스터. 양양군 제공
강원 양양군이 운영하는 관광 애플리케이션 ‘고고양양’ 홍보 포스터. 양양군 제공


강원 양양군의 스마트관광 플랫폼인 ‘고고양양’ 애플리케이션이 출시 3년 만에 누적 회원 수 3만명을 돌파했다.

군은 2023년 6월 선보인 고고양양 가입자가 지난달 기준 3만 1000명으로 집계됐다고 16일 밝혔다. 앱 다운로드 수는 14만 7000건이 넘는다.

고고양양은 관광지, 음식점·카페와 테마별 관광 코스 등을 제공하며 여행객 편의를 돕고 있다. 특히 서핑 강습 예약, 실시간 파도 상황, 해변 스트리밍 서비스를 제공해 서퍼들 사이에서 인기가 높다.

군은 고고양양으로 관광산업이 활성화해 지역 상권에 도움을 준 것으로 분석하고 있다. 군 관계자는 “고고양양은 관광객과 지역 관광사업자를 연결하는 디지털 관광 플랫폼으로 자리매김했다”며 “계절별 특화 콘텐츠와 다양한 프로모션을 통해 지속 가능한 관광 생태계를 조성하겠다”고 말했다.

양양 김정호 기자
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