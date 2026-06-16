국민대, FISU와 ‘FISU Master 프로그램’ 업무협약 체결

세줄 요약 국민대가 국제대학스포츠연맹 FISU와 FISU Master 프로그램 운영 협약을 체결했다. 양측은 스포츠와 교육, 국제교류를 연계한 석사과정을 통해 국제 스포츠 산업 전문인재를 양성하고, 학생들에게 글로벌 학습과 교류 기회를 넓히기로 했다. 국민대-FISU, FISU Master 운영 협약 체결

국제 스포츠 전문인재 양성 목표 제시

글로벌 교육·교류 네트워크 확대 추진

이미지 확대 ‘FISU Master 프로그램 운영을 위한 업무협약식’에서 김지용(오른쪽 첫 번째) 학교법인 국민학원 이사장과 정승렬(오른쪽 두 번째) 국민대 총장이 마티아스 레문드 FISU 사무총장 등과 기념촬영을 하고 있다. 국민대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘FISU Master 프로그램 운영을 위한 업무협약식’에서 김지용(오른쪽 첫 번째) 학교법인 국민학원 이사장과 정승렬(오른쪽 두 번째) 국민대 총장이 마티아스 레문드 FISU 사무총장 등과 기념촬영을 하고 있다. 국민대 제공

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국민대학교는 서울 성북구 교내 본부관 허용수홀에서 국제대학스포츠연맹(FISU)과 대학원 석사과정인 ‘FISU Master’ 프로그램 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.협약식에는 김지용 학교법인 국민학원 이사장과 정승렬 국민대 총장, 마티아스 레문드(Matthias Remund) FISU 사무총장, 델리스 오미얼리(Delise O’Meally) FISU Master 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.이번 협약은 서울 소재 대학 가운데 유일하게 체육 단과대학을 운영하는 국민대와 글로벌 대학 스포츠 네트워크를 보유한 FISU가 협력해 스포츠와 교육, 국제교류를 연계한 교육 기반을 강화하기 위해 마련됐다는 설명이다.양 기관은 FISU Master 프로그램을 통해 국제 스포츠 산업에 대한 전문성을 갖춘 인재를 양성하고, 학문과 실무 역량을 겸비한 미래형 스포츠 전문가 육성에 힘을 모은다는 계획이다.국민대는 이번 협약을 계기로 국제 스포츠 교육 네트워크를 확대하고 학생들에게 다양한 글로벌 학습·교류 기회를 제공하는 한편, 차별화된 스포츠 교육 모델 구축에도 나선다.