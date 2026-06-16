국민대, FISU와 ‘FISU Master 프로그램’ 업무협약 체결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국민대, FISU와 ‘FISU Master 프로그램’ 업무협약 체결

입력 2026-06-16 13:26
수정 2026-06-16 13:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 국민대-FISU, FISU Master 운영 협약 체결
  • 국제 스포츠 전문인재 양성 목표 제시
  • 글로벌 교육·교류 네트워크 확대 추진
이미지 확대
‘FISU Master 프로그램 운영을 위한 업무협약식’에서 김지용(오른쪽 첫 번째) 학교법인 국민학원 이사장과 정승렬(오른쪽 두 번째) 국민대 총장이 마티아스 레문드 FISU 사무총장 등과 기념촬영을 하고 있다. 국민대 제공
‘FISU Master 프로그램 운영을 위한 업무협약식’에서 김지용(오른쪽 첫 번째) 학교법인 국민학원 이사장과 정승렬(오른쪽 두 번째) 국민대 총장이 마티아스 레문드 FISU 사무총장 등과 기념촬영을 하고 있다. 국민대 제공


국민대학교는 서울 성북구 교내 본부관 허용수홀에서 국제대학스포츠연맹(FISU)과 대학원 석사과정인 ‘FISU Master’ 프로그램 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약식에는 김지용 학교법인 국민학원 이사장과 정승렬 국민대 총장, 마티아스 레문드(Matthias Remund) FISU 사무총장, 델리스 오미얼리(Delise O’Meally) FISU Master 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 서울 소재 대학 가운데 유일하게 체육 단과대학을 운영하는 국민대와 글로벌 대학 스포츠 네트워크를 보유한 FISU가 협력해 스포츠와 교육, 국제교류를 연계한 교육 기반을 강화하기 위해 마련됐다는 설명이다.

양 기관은 FISU Master 프로그램을 통해 국제 스포츠 산업에 대한 전문성을 갖춘 인재를 양성하고, 학문과 실무 역량을 겸비한 미래형 스포츠 전문가 육성에 힘을 모은다는 계획이다.

국민대는 이번 협약을 계기로 국제 스포츠 교육 네트워크를 확대하고 학생들에게 다양한 글로벌 학습·교류 기회를 제공하는 한편, 차별화된 스포츠 교육 모델 구축에도 나선다.
김태곤 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국민대가 FISU와 협약을 체결한 주요 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로