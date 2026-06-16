[속보] 직장명·주소에 키·체중·성향까지 다 털렸다…듀오 손배소 1000여명 참여

세줄 요약 개인정보 유출 사고가 난 듀오와 티빙을 상대로 손해배상 소송에 참여한 피해자가 급증했다. 듀오 소송 원고는 1072명, 티빙은 9만377명으로 늘었고, 유출 정보에는 직장명과 주소, 신장·체중, 성향까지 포함됐다. 듀오·티빙 개인정보 유출 피해자 소송 급증

듀오 원고 1072명, 티빙 9만377명 참여

직장명·주소·체중·성향 등 민감정보 포함

이미지 확대 결혼정보회사 ‘듀오’ 회원 프로필 정보 통째 유출 서울 강남구 역삼동에 있는 듀오 본사에 간판이 보인다. 2026.4.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 결혼정보회사 ‘듀오’ 회원 프로필 정보 통째 유출 서울 강남구 역삼동에 있는 듀오 본사에 간판이 보인다. 2026.4.23 연합뉴스

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최근 개인정보 유출 사고가 발생한 결혼정보업체 듀오와 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에 대한 손해배상 소송에 참여하는 피해자가 급증하고 있다.16일 법조계에 따르면 법무법인 LKB평산이 대리하는 듀오 개인정보 유출 손해배상 소송의 원고는 총 1072명이다.LKB평산은 1차 소송에서 46명, 2차 소송에서 455명이 소를 제기한 데 이어 전날 571명의 원고가 추가로 소장을 제출했다고 설명했다. 1인당 청구액은 100만원이다.이 중 1차 소송을 심리하는 서울중앙지법 민사29단독 김노아 판사는 지난 10일 사건을 조정에 회부했다. 조정은 분쟁 당사자들의 타협과 합의를 이끌어 화해에 이르게 하는 절차다.변호인단은 듀오가 탈퇴 회원 등의 개인정보를 장기간 보관한 점, 피해자들이 유출 여부 및 항목을 확인하기 어려운 점 등을 문제 삼을 계획이다.지난 4월 개인정보보호위원회는 듀오에서 개인정보를 취급하는 직원의 업무용 PC가 해킹당해 정회원 42만 7464명의 개인정보가 외부로 유출됐다고 밝혔다.유출된 정보에는 이름·생년월일·주소·휴대전화번호뿐 아니라 신장·체중·종교·혼인경력·직장명·학력, 성격 성향 등 민감도가 높은 개인정보가 다수 포함된 것으로 조사됐다.정태원 LKB평산 집단소송센터장은 “이번 사건은 인격과 사생활 전반이 노출된 사건”이라며 “오래전 가입자와 탈퇴 회원 정보까지 장기간 보관됐다면 그 책임은 가볍지 않다”고 강조했다.마찬가지로 개인정보 유출 사고가 발생한 티빙에 대한 손해배상 소송에 참여하는 피해자 규모는 9만명을 웃도는 것으로 나타났다.법무법인 지향은 이날 오전까지 티빙 개인정보 유출 피해자 총 9만 377명이 손해배상 소송에 참여했다고 밝혔다. 청구액은 원고 1인당 30만원이다.지향 측은 전날 기준 5만명 수준이었던 소송 참가자 규모가 빠르게 증가하고 있다고 설명했다. 최근 티빙은 외부의 비인가 접근으로 회원 ID와 성명, 생년월일, 전화번호, 이메일 등 일부 개인정보가 유출됐다.