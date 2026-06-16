부산 숨은 공간 ‘영도 새모’, 가족 나들이 스폿으로 인기

세줄 요약 부산 영도 동삼 혁신지구의 복합문화공간 새모가 가족 나들이 인기 스폿으로 주목받는다. 어린이 복합문화공간 들락날락을 중심으로 AR·AI 체험, 놀이, 작은도서관, 전시와 공연, 야외 휴식 공간까지 갖춰 하루 코스로 즐기기 좋다. 영도 새모, 가족 나들이 명소로 주목

들락날락 중심 체험·독서·전시 결합

야외 계단광장·무료 상영도 호응

이미지 확대 부산 영도 동삼 혁신지구 복합문화공간 새모 전경. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 영도 동삼 혁신지구 복합문화공간 새모 전경. 부산시설공단 제공

이미지 확대 어린이날을 맞아 체험형 놀이터로 변신한 새모 계단광장. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 어린이날을 맞아 체험형 놀이터로 변신한 새모 계단광장. 부산시설공단 제공

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부산 영도 동삼 혁신지구에 자리한 복합문화공간 ‘새모’가 최근 가족 나들이 인기 스폿으로 주목받고 있다.지난 3월 29일 개관한 새모는 어린이와 가족, 지역 주민이 함께 머물고 즐길 수 있도록 조성된 복합문화시설로, 부산지역 ‘숨은 명소’의 하나로 불리고 있다.‘새롭게 모두가 모이는 공간’이라는 의미를 담은 새모는 체험과 휴식, 교육이 어우러진 생활형 문화 플랫폼이라는 점에서 기존 문화시설과 차별화된다. 특히 어린이 복합문화공간 ‘들락날락’을 중심으로 공간 전반이 구성돼 있어, 아이와 부모가 함께 시간을 보내기에 최적화된 구조를 갖추고 있다.시설 내부로 들어서면 아이들의 눈높이에 맞춘 다양한 체험 콘텐츠가 펼쳐진다. 증강현실과 인공지능 기술을 활용한 디지털 체험, 신체 활동을 유도하는 놀이 공간, 그리고 약 8000권의 도서를 갖춘 작은도서관까지 한 공간에 어우러져 있다.단순히 ‘노는 곳’이 아니라, 놀이를 통해 배우고 경험하는 ‘체험형 학습 공간’이라는 점도 특징이다. 영어 놀이, 창의 융합 프로그램, 독서 체험 등 다양한 참여형 프로그램을 운영한다.새모의 매력은 어린이 공간에만 머물지 않는다. 전시와 공연이 가능한 문화공간, 야외계단광장과 휴식 공간이 함께 조성돼 있어 실내 체험과 전시 관람, 야외 휴식을 한 번에 즐길 수 있다.아이와 함께 체험을 즐기고, 가족이 전시를 관람한 뒤 야외 공간에서 머무는 ‘하루 코스형 문화시설’로도 손색이 없다.지난 5일 저녁에는 여름밤의 무비 바캉스 ‘새모 계단극장’이 야외 계단광장 일원에서 펼쳐져 영화‘왕과 사는 남자’가 무료 상영되어 큰 호응을 얻었다.공단 측은 개관 초기인 만큼 아직 널리 알려지지는 않았지만, 방문객 사이에서는 “아이와 함께 가볼 만한 곳”, “영도에 이런 공간이 생겨 반갑다”는 반응이 이어지고 있다고 전했다.이성림 부산시설공단 이사장은 “새모는 시민 일상 속에 자연스럽게 스며드는 문화공간을 목표로 하고 있다”라며 “다양한 프로그램과 콘텐츠를 통해 부산을 대표하는 가족형 문화 명소로 발전시켜 나가겠다”라고 밝혔다.